Mondo di Mezzo, parte il processo davanti alla Corte di Cassazione

Secondo il quadro accusatorio, Carminati era riuscito a «penetrare» il tessuto economico della Capitale sfruttando la forza imprenditoriale di Salvatore Buzzi, cui aveva concesso finanziamenti in quanto ritenuto un socio occulto dalla struttura messa in piedi dall’imprenditore. Gli atti societari, uniti alle rielaborazioni investigative dei carabinieri del Ros, hanno fatto piena luce su come la sua piccola cooperativa, nata nel carcere di Rebibbia 30 anni fa, sia esplosa in una galassia di altre cooperative e società direttamente o indirettamente controllate dalla “29giugno coop.” di Buzzi e con socio occulto Carminati.

La Cassazione nel 2015: la «forza intimidatrice» di un’associazione di tipo mafioso non deve essere esclusivamente fondata sulla «violenza» ma anche sulla «contiguità politica ed elettorale» che trova nel «metodo corruttivo» la sua peculiarità

Un’azienda che risulta essere passata da piccoli appalti col Comune di Roma nel 1994, alla gestione dei centri di accoglienza per gli immigrati, con un business milionario ottenuto illecitamente .Stando ai documenti, la presunta “holding criminale” subisce uno sprint tra i 2007 e il 2012: risulta un aumento del 98,29% del fatturato. Questo valore «è stato generato – si legge nelle carte societarie inserite nel fascicolo giudiziario – principalmente dal settore raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, che da solo ha un'incidenza sul fatturato del 43,50%». Il riferimento è alle commesse con l’Ama, l'azienda municipalizzata di Roma che si occupa di igiene urbana.