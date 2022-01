Mondo travolto dal NarCovid: soldi e sangue dal narcotraffico in piena pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Cosa hanno in comune un primo ministro sotto scorta da mesi in Olanda, due cadaveri ancora fumanti lasciati nel bel mezzo di una strada messicana e un pugno di contadini uccisi senza pietà in Colombia? Una sola cosa: il narcotraffico.

Mai come in periodo di pandemia sanitaria e dopo un periodo di iniziale sbandamento, la fabbricazione e il consumo di droga, dall’una e dall’altra parte del mondo, sono apparsi così floridi. Al punto da alimentare lotte intestine per il predominio dei mercati e delle rotte e da mettere sotto scacco interi Stati.

Loading...

“Narcovid - Fiumi di soldi per i signori della droga ai tempi della pandemia”, da oggi disponibile sul podcast “Fiume di denaro” ascoltabile su Apple Podcast, racconta con una lunga serie di puntate il narcotraffico mondiale uscito dall’inferno della pandemia: numeri, Paesi e storie. Soprattutto protagonisti. Vecchi e nuovi. La prima puntata è dedicata all’Olanda, per poi proseguire con Italia, Messico, Colombia, Paesi del Sud America e asiatici.

Tutte le analisi delle Agenzie internazionali, dei principali centri di ricerca al mondo, delle istituzioni statali e di quelle che rappresentano le forze di polizia, dicono che la strada intrapresa è sempre più pericolosa. Leggete l’incipit di un rapporto pubblicato nell’autunno 2021 da Onu ed Europol: «Il consumo di cocaina in Europa non può che crescere». Più o meno negli stessi mesi il Dipartimento di Stato americano riferiva che «ci sono prove che i cartelli della droga messicani stanno consolidando il loro coinvolgimento nella produzione e nel traffico di fentanil, utilizzando metodi di produzione alternativi che coinvolgono sostanze chimiche pre-precursori». E ci fermiamo qui per carità di Patria.

Le cifre

Nel mondo i consumatori sono in aumento. Nel 2017 – ultimo dato ufficiale dell’Agenzia antidroga delle Nazioni Unite – erano 271 milioni, in una fascia di età tra 15 e 64 anni. Dieci anni prima, tanto per fare un confronto, erano 200 milioni. Di cannabis fanno uso 188 milioni di consumatori, di oppiacei e oppiodi 53 milioni, di amfetamine 29, di ecstasy 21 e di cocaina 18. Il totale è superiore a 271 milioni perché un soggetto può assumere più droghe. E, ahinoi, questo accade spesso.