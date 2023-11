Mondo, ultime notizie. Gaza, moschea simbolo di Khan Yunis distrutta da bombe. Truppe israeliane nel centro città

13:08 Gaza, rivolta nel Labour Party inglese, ministro ombra lascia l’incarico

Continua ad allargarsi la rivolta nel Labour britannico contro il leader sir Keir Starmer per la sua linea sulla guerra fra Israele e Hamas e soprattutto per il persistente ’no’ al chiedere un cessate il fuoco immediato per la popolazione di Gaza sotto attacco. Imran Hussain, deputato di origini pachistane, ha lasciato per protesta il suo incarico di ministro responsabile per i diritti dei lavoratori nell’esecutivo ombra del partito d’opposizione affermando che la sua posizione sul conflitto mediorientale differisce “sostanzialmente” da quella di Starmer per quanto riguarda la richiesta di un cessate il fuoco, “essenziale per porre fine allo spargimento di sangue” e garantire aiuti umanitari sufficienti agli abitanti della Striscia. In una lettera ha anche ribadito di “condannare inequivocabilmente” gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre e di essere fermamente d’accordo sul fatto che “ogni Paese ha il diritto di difendersi”. La rivolta interna per Gaza rappresenta quindi un problema crescente per Starmer, che gode di un ampio vantaggio nei sondaggi sui conservatori al governo in vista delle elezioni politiche previste fra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Nei giorni scorsi alcuni consiglieri laburisti eletti nelle amministrazioni locali si erano dimessi per protesta mentre in precedenza pezzi da novanta dello schieramento - come il sindaco di Londra Sadiq Khan e quello di Manchester Andy Burnham, oltre al leader della compagine politica per la Scozia, Anas Sarwar, di origini pachistane e musulmane come il primo cittadino della capitale - avevano chiesto insieme a più di 60 deputati di cambiare la linea del partito.