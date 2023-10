Mondo ultime notizie. Biden: Chiederò a Congresso aiuti straordinari all’Ucraina per 70 miliardi. Esplosioni nella Melitopol occupata

07:26 Corea Nord, servono relazioni lungimiranti con la Russia

La Corea del Nord vuole “elaborare un piano stabile, lungimirante e di vasta portata per le relazioni con la Russia nella nuova era”. E’ quanto ha detto il leader Kim Jong-un, incontrando ieri a Pyongyang il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, impegnato in una missione di due giorni nello Stato eremita che dovrebbe gettarele basi per una visita del capo del Cremlino Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia ufficiale Kcna, secondo cui il leader nordcoreano, in linea con il summit con Putin di settembre, “ha espresso la ferma posizione sulla necessità di elaborare un piano stabile, lungimirante e di vasta portata per le relazioni con la Russia nella nuova era, attuando fedelmente gli accordi presi al vertice” tra i rispettivi leader.

Quanto ai temi trattati, la Kcna ha riferito che Kim e Lavrov hanno discusso di questioni “importanti” in un momento di “situazione regionale e internazionale complicata” e hanno raggiunto un consenso durante i colloqui che si sono svolti in un’atmosfera “amichevole”. I ministeri degli Esteri della Corea del Nord e della Russia hanno firmato un piano per gli scambi bilaterali nel 2024-25. Usa e alleati sospettano che Pyongyang stia fornendo armi a Mosca a sostegno degli sforzi nella guerra contro l’Ucraina.