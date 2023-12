Mondo ultime notizie. A Gaza evacuate 150.000 persone per gli attacchi di Israele. Kiev festeggia primo Natale il 25 dicembre

12:14 Videomessaggio Meloni a militari italiani estero

“Voi fate dei sacrifici, correte dei rischi per difendere la libertà, la sicurezza di persone che neanche conoscete, in nazioni che non sono la vostra. Lo fate perché voi sapete che è giusto, lo fate perché sapete che il prestigio e la credibilità che costruite, mattone dopo mattone, torneranno come strumento essenziale in termini di capacità per l’Italia di difendere e rappresentare i suoi interessi nazionali”. Così Giorgia Meloni in un passaggio del suo videomessaggio di auguri rivolto ai militari italiani in missione all’estero.