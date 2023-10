Mondo ultime notizie. Si ritira Tom Emmer, candidato repubblicano a speaker della Camera Usa

17:32 Panama: scontri polizia-dimostranti per concessione mineraria

Gravi incidenti fra manifestanti e forze dell’ordine sono in corso da due giorni in varie zone di Panama dopo l’entrata in vigore di una nuova concessione mineraria del governo per la compagnia canadese First Quantum Minerals. Ieri le proteste, promosse da organizzazioni sindacali e studentesche, sono avvenute nel distretto di Colón, nella capitale Panama City e a Pacora, con danneggiamenti e violenti scontri, ed un bilancio di decine di arresti. La mobilitazione è stata avviata per chiedere l’abrogazione del contratto con First Quantum per lo sfruttamento di un giacimento di rame (Minera Panamá) a cielo aperto in un’area boschiva ricca di biodiversità nel nord del Paese centroamericano. Oggi prima dell’alba i manifestanti si sono nuovamente scontrati a 4 Altos, nella provincia di Colón, con gli agenti che hanno usato gas lacrimogeni per disperderli. Alberto Díaz, sindacalista del settore scolastico, ha respinto l’azione della polizia contro “persone che lottano per difendere le risorse idriche e ambientali del Paese”. Di fronte a questa emergenza, oggi si riunirà il Consiglio di gabinetto del governo del presidente Laurentino Cortizo, per esaminare l’eventuale adozione di misure speciali per rispondere alle proteste. La Minera Panamá, sfruttata da alcuni anni da First Quantum, ha comportato un investimento di 9,3 miliardi di euro), e conta un organico di 5.279 lavoratori diretti, generando quasi 40.000 lavoratori indiretti Secondo i dati della Deutsche Bank diffusi a Panama, la sua attività rappresenta il 50% della produzione globale di First Quantum e il 3,5% del Prodotto interno lordo (Pil) di Panama.