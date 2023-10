Mondo ultime notizie. Nbc: Biden vuole destinare 60 miliardi dollari a Kiev. Lavrov, rapporti Mosca-Pyongyang a nuovi livelli strategici

07:12 Venezuela: Usa allentano sanzioni dopo intesa su elezioni

Gli Stati Uniti sono pronti ad allentare le sanzioni contro il Venezuela dopo l’intesa su elezioni nel Paese sudamericano. La decisione adottata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è stata illustrata al presidente venezuelano Nicolás Maduro, durante un colloquio, dal capo della delegazione del governo nel dialogo tenuto a Barbados con l’opposizione e presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodríguez.

Si tratta in sostanza, riferisce la tv venezuelana Vtv, della concessione da parte degli Usa di una licenzia ampia per la produzione, commercializzazione, esplorazione e vendita di petrolio e gas in Venezuela, in risposta agli accordi firmati dal governo con la Piattaforma unitaria democratica (Pud).

“Le sanzioni - ha spiegato - vengono revocate per tutte le attività di produzione e vendita di petrolio, per la licenza di produzione, esplorazione, vendita, esportazione di gas dal Venezuela e per tutto ciò che ha a che fare con materiali e servizi”. Rodríguez ha inoltre affermato che è stata pubblicata una licenza affinché la compagnia aerea Conviasa possa fornire servizi ed effettuare operazioni di rimpatrio di migranti venezuelani da qualsiasi parte dell’America.