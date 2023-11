Mondo, ultime notizie. Netanyahu, Israele non vuole governare o occupare Gaza. Uccisi 3 capi militari di Hamas in nord Striscia. Kiev, colpiti mezzi da sbarco russi in Crimea

08:40 Sit-in al New York Times per cessate fuoco a Gaza

Manifestanti filopalestinesi hanno occupato la hall del New York Times per chiedere un immediato cessate il fuoco a Gaza. I partecipanti hanno anche accusato i media di mostrare un pregiudizio verso Israele nella copertura della guerra tra Israele e Hamas. Sono rimasti per oltre un’ora, leggendo i nomi di migliaia di palestinesi uccisi a Gaza, tra cui almeno 36 giornalisti la cui morte è stata confermata dall’inizio della guerra. Hanno distribuito edizioni di un finto giornale, il ’The New York War Crimes’, in cui si accusava i media di “complicità nel riciclaggio del genocidio” e invitava il comitato editoriale del Times a sostenere pubblicamente il cessate il fuoco.

Alcune foto scattate durante la protesta mostrano la parola ’Lies’ (bugie) dipinta sulle porte della sede del quotidiano newyorkese. Non è stato subito chiaro se qualcuno sia stato arrestato durante il sit-in. Un’e-mail inviata ai dipendenti del New York Times dal responsabile della sicurezza aziendale della testata ha descritto la protesta come “pacifica”, sottolineando che “nessun ingresso è stato bloccato”.