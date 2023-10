Mondo ultime notizie. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cina per vertice sulla Via della Seta e incontro con Xi

08:33 Uk: +7,8% annuo retribuzioni giugno-agosto, ai massimi da oltre 20 anni

Nel Regno Unito le retribuzioni regolari, al netto dei bonus, sono aumentate del 7,8% annuo nel periodo giugno-agosto 2023 in linea con i periodi precedenti e segnando uno dei tassi di crescita annua più elevati dall’inizio delle registrazioni statistiche nel 2001. La crescita delle retribuzioni medie annue totali dei dipendenti, includendo i bonus, è stata dell’8,1% nel periodo giugno-agosto. Il dato è influenzato dall’una tantum pagato nei mesi estivi dal sistema sanitario nazionale e dai servizi pubblici. E’ quanto riporta l’ufficio nazionale di statistica nel rapporto sul mercato del lavoro. Nel periodo maggio-luglio le stime sono per un calo del tasso di occupazione rispetto al periodo febbraio-aprile mentre il tasso di disoccupazione e di inattività è cresciuto. In particolare il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,3% nel terzo trimestre, 0,5 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente, quello di occupazione è stato stimato al 75,5%, 0,5 punti in meno rispetto al trimestre precedente.