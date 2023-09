Ultime notizie dal mondo. Kiev: drone esplode in aeroporto russo di Kursk, morti. Nuovo attacco russo su Odessa

10:21 Ucraina: Duda, Zelensky sotto pressione, consegne armi riprenderanno

Non appena la Polonia si sarà dotata di un nuovo equipaggiamento militare la consegna delle armi all’Ucraina riprenderà. Lo ha chiarito il presidente polacco, Andrzej Duda, nel corso di un’intervista a Super Express. Tornando sulla polemica con il presidente Ucraino, Volodymr Zelensky, dopo il suo intervento davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Duda ha spiegato: “Non dimentichiamo che Zelensky è sottoposto a un’enorme pressione. Manda le persone al fronte, spesso a morire. Dopotutto, le persone muoiono lì ogni giorno”. Per quanto riguarda la consegna di armi a Kiev, Duda ha ricordato che il nuovo equipaggiamento militare “deve servire a rafforzare l’esercito polacco. Non spendiamo miliardi per darlo via subito”. Ciò non significa, ha aggiunto Duda, che non trasferiremo più armi all’Ucraina. Quando il vecchio equipaggiamento verrà sostituito da quello nuovo, non avrò problemi a inviarlo agli ucraini”.