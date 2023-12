Mondo ultime notizie. Xi incontra i leader Ue Von der Leyen e Michel. Gli scontri tra truppe israeliane e Hamas bloccano gli aiuti a Gaza

11:14 Erdogan: «Può iniziare una nuova era nelle relazioni con la Grecia»

«Credo che questo vertice segnerà l’inizio di una nuova era nelle relazioni tra Grecia e Turchia. I ministri dei due paesi terranno incontri costruttivi, continueremo la nostra strada in modo più favorevole. Credo che sarà meglio per il futuro di entrambi parlare vedendo il bicchiere mezzo pieno». Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, durante l’incontro con la presidente della Repubblica greca, Katerina Sakellaropoulou, nel palazzo presidenziale ad Atene. La presidente greca ha dichiarato, rivolgendosi a Erdoğan: «Ci sono questioni su cui abbiamo approcci diversi. È importante mantenere un clima costruttivo. Credo che la sua presenza oggi in Grecia, dopo sei anni, rifletta questo spirito positivo». E ha aggiunto: «È più necessario che mai che Grecia e Turchia lavorino insieme per la pace e la sicurezza». Il presidente turco si trova in visita ad Atene, per la prima volta dal 2017, nell’ambito del quinto Consiglio di alta cooperazione tra Grecia e Turchia.