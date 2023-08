Ultime notizie mondo. Usa, Mosca usa spie civili per far propaganda in Occidente

06:52 Zelensky, se il conflitto si sposta in Russia rischiamo di essere lasciati soli

L'Ucraina rischia di perdere il sostegno militare di alcune «grandi potenze» se il campo di battaglia della guerra della Russia contro l'Ucraina si sposta in territorio russo. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista. Lo riporta Kyiv Independent. Quando gli è stato chiesto se pensa che la guerra debba spostarsi in Russia, Zelensky ha detto che c’è un «grande rischio di essere definitivamente lasciati soli».

Secondo il presidente, l’Ucraina sta cercando di migliorare le sue relazioni con gli stati che hanno sostenuto l’Ucraina fin dall’inizio dell’invasione su vasta scala sottolineando che per loro entrare in territorio russo è un «problema dolente». «Ci sono grandi stati nel nostro mondo, stati molto grandi, per i quali c’è solo un punto per cui non sono dalla parte della Russia: l’integrità territoriale dello stato», ha detto Zelenskyj. «Se dirigo deliberatamente le mie truppe e decido di andare in territorio russo, devo sapere con certezza che questo Stato non sarà con me. E poi bisogna pensare a cosa è più importante adesso per il popolo e per l’Ucraina», ha aggiunto.