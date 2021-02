Mondo del vino cresce dell’8,5% grazie a strategia multicanale ed e-commerce La partnership con i viticoltori e la cura delle tenute che fanno capo al Gruppo hanno portato il giro d’affari a oltre 120 milioni di Giorgio dell'Orefice

In principio erano un italiano, un tedesco e un inglese. Sembra l’incipit di una barzelletta ma in realtà è quello di una storia di successo. Fu infatti dall’iniziativa del romagnolo Alfeo Martini e dei due importatori, Christoph Mack (Germania) e Roger Gabb (Regno Unito) che il 4 aprile di trent’anni fa fu fondata Mondo del vino, azienda il cui giro d’affari in tre decenni è passato da zero a oltre 100 milioni proiettandola stabilmente tra le prime venti cantine italiane e tra le prime dieci private. Un’escalation che non si è fermata neanche nell’anno del Covid-19. Anzi Mondo del vino ha chiuso il 2020 con un giro d’affari a quota 120,5 milioni (realizzato per il 90% all’estero) con una crescita rispetto al 2019 dell’8,5%.

«Se a marzo scorso ci avessero chiesto di firmare per un -20% lo avremmo fatto senza battere ciglio - spiega il responsabile marketing di Mondo del vino, Enrico Gobino –. E invece il 2020 alla fine ci ha consegnato un inaspettato risultato positivo frutto delle scelte e degli investimenti effettuati negli anni sulla multicanalità e sull’integrazione verticale a monte».

La strategia distributiva multicanale prevede una buona presenza nella ristorazione e nelle enoteche (più penalizzate dal Coronavirus), ma anche sugli scaffali della grande distribuzione, un rapporto consolidato con i retailer specializzati come i monopoli del Canada e dei paesi del Nord Europa («che non hanno mai smesso di comprare vino compensando le perdite del canale horeca») e come le piattaforme dell’e-commerce «sulle quali abbiamo puntato già anni fa – aggiunge Gobino – senza alcun tentennamento e senza bisogno di dover attendere la pandemia».

Le cantine strategiche

A Mondo del vino sono convinti che il vero e proprio salto di qualità del 2020 sia legato in buona parte alla strategia di integrazione a monte messa in campo in questi anni nelle quattro aziende che fanno capo al gruppo: Barone Montalto in Sicilia, Poderi Dal Nespoli in Romagna, Cuvage (casa spumantistica specializzata nelle bollicine metodo classico piemontesi, sia Alta Langa che Asti) e infine Ricossa, cantina dell’alto Monferrato focalizzata sui vini classici piemontesi con in prima fila Barbera. Queste tenute, che nel 2015 coprivano circa il 15% del giro d’affari di Mondo del vino, oggi sono giunte a una quota del 20% nonostante in termini di volumi continuino a produrre solo il 15% dei 55 milioni di bottiglie del gruppo.

Il rapporto con i viticoltori

«È evidente – spiega Gobino – che esprimono una marginalità maggiore rispetto agli altri ambiti dell’azienda e da loro è venuto un fondamentale contributo a trainare in positivo il fatturato di questo difficile 2020».E il segreto della marginalità delle tenute è tutto nell’innovativo rapporto con i viticoltori. «Un rapporto fiduciario – aggiunge Gobino– che va molto oltre la compravendita delle uve. Non un mero conferimento ma la condivisione di un progetto. I nostri tecnici seguono con i viticoltori la gestione del vigneto perché la qualità del prodotto parte in campo. I viticoltori non sono soci in senso patrimoniale ma partner che supportano la gestione di una filiera funzionale al mercato. L’intuizione di Alfeo Martini è stata questa: «partire dal mercato e da cosa richiede il consumatore e ricercarlo anziché dal prodotto. E i numeri dimostrano che questa strada ha funzionato».