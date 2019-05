Iraq, 29 morti in due attentati. Pentagono: al Baghdadi è vivo

L’Isis perde terreno in Iraq ma colpisce ancora e duramente nella capitale. Almeno 29 persone sono morte e oltre 50 sono rimaste ferite in una serie di esplosioni avvenute in un mercato affollato di Baghdad prima e in una strada commerciale poi. Il primo attacco, nel quartiere di Al Sinak, è avvenuto nelle prime ore del mattino quando il mercato è molto affollato. Secondo la polizia la prima esplosione sarebbe stata provocata da un kamikaze lungo la strada; subito dopo un secondo kamikaze si è fatto esplodere in mezzo alla folla. Alcune ore più tardi un minibus è saltato in aria nel quartiere orientale di New Baghdad facendo quattro vittime. Succede mentre a Mosul, nel nord del Paese, le forze governative intensificano l’offensiva per strappare alle forze del califfato la vera roccaforte. Gli scontri proseguono anche sul fronte sudorientale. La tecnica più recente è di mescolarsi ai civili ed esporre la bandiera bianca sulle case per evitare l’attacco dei militari iracheni e delle forze aeree della coalizione.

Intanto il leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, sarebbe ancora vivo nonostante i ripetuti sforzi della coalizione a guida Usa di ucciderlo e le voci circolate a inizio dicembre che lo davano per morto. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Peter Cook, alla Cnn. Secondo Cook, le agenzie di sicurezza Usa «pensano che Baghdadi sia vivo e guidi ancora» lo Stato Islamico.

«Stiamo ovviamente facendo tutto il possibile per tracciare i suoi spostamenti. Se ne avremo l'opportunità tenteremo in ogni modo di processarlo come merita. Stiamo impiegando molto tempo su questo fronte», ha detto Cook. A inizio mese, gli Usa hanno raddoppiato la taglia su Baghdadi portandola a 25 milioni di dollari. Non è chiaro se il leader si nasconda proprio a Baghdad, dove proclamò il califfato nel 2014. L'ultima apparizione, solo vocale, è stata in un video messaggio a novembre dove incitava i suoi a combattere per difendere la capitale irachena.

© Riproduzione riservata