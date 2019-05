Il seggio all’Onu una carta in più per giocare da protagonista

Grazie alla felice coincidenza (è la prima volta che accade) di avere, per tutto il 2017, un seggio come membro non permanente nel Consiglio di sicurezza dell’Onu e di presiedere il G7, l’Italia si trova nella difficile situazione di potere utilizzare gli strumenti di leadership mondiale di cui temporaneamente dispone per difendere i propri interessi nazionali. Lo dovrà fare con attenzione e con uno sguardo lungo, attento alle crisi mondiali ma ponendo al centro dell’attenzione al Palazzo di vetro e a fine maggio a Taormina, la stabilità del Mediterraneo e i problemi economici e di sicurezza ad essa legati. Si tratta di questioni vitali per chi, come l’Italia, si è trasformata ormai (specie dopo l'accordo tra Ue e Turchia sui migranti) nell’unica porta di accesso dei flussi migratori che dalla Libia si dirigono verso l'Unione Europea.

Di sicuro la questione del Mediterraneo sarà al centro, oggi, dell’intervento che il neo ministro degli Esteri, Angelino Alfano, terrà alla prima riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Toccherà a lui illustrare l’agenda italiana agli altri quattordici membri del Consiglio. Prima di partire per New York Alfano ha tenuto a ricordare che «l’Italia può giocare un ruolo importante nell’imprimere un rafforzamento di intensità a questo dossier» sottolineando come quella dell’immigrazione è una delle emergenze prioritarie sul fronte della pace e della sicurezza.

Alfano ha assicurato che farà sentire forte la voce dell’Italia all’Onu così come a Bruxelles (dove sarà il 16 gennaio) perché «vogliamo che ci sia la consapevolezza che, come si sono spesi dei soldi per l’accordo con la Turchia per fermare i migranti in transito verso l’Europa del Nord, occorre mettere a disposizione parecchi soldi europei per fermare le partenze, mettendosi d’accordo con i paesi africani di origine e di transito e per gestire i rimpatri». Concetto che il capo della nostra diplomazia ribadirà anche nell’incontro che avrà con il nuovo segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, per discutere tutte le principali questioni di attualità internazionale, a partire dal terrorismo, dalla situazione in Siria e dal processo di stabilizzazione in Libia.

E, mentre Alfano parlerà all’Onu, a Tripoli il nuovo ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Perrone presenterà le credenziali al presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Serraj. Dopo quasi due anni l’ambasciata italiana a Tripoli riaprirà, quindi, i battenti e si prepara a diventare il centro di coordinamento principale dei nuovi accordi sull’immigrazione che verranno firmati a Roma entro il mese come prevede l’intesa raggiunta ieri dal ministro dell’Interno, Marco Minniti con il ministro degli Esteri e della cooperazione, Siyala. Quest’ultimo ha apprezzato il ruolo dell'Italia per sostenere la Libia e aiutarla a superare le difficoltà e le sfide attuali. In una lettera inviata ad Alfano, Siyala ha sottolineato l’importanza di continuare la cooperazione bilaterale sulla base dell'accordo di amicizia e cooperazione del 2008 (Berlusconi Gheddafi) e della dichiarazione di Tripoli del 2012 (visita di Monti).

Ci sono, insomma, tutte le premesse perché l’Italia, che pure partecipò nel 2011 ai bombardamenti anti-Gheddafi che produssero quattro anni di caos nel Paese, può ora giocare, proprio grazie al seggio all’Onu, un ruolo da protagonista per un accordo con il Parlamento di Tobruk e la nascita della nuova Libia democratica.

