Migranti: bici, computer e corsi nel centro-modello di Berlino

La prima cosa che colpisce davanti all’ex sede del municipio di Wilmersdorf, nel distretto Wilmersdorf-Charlottenburg, è la distesa di biciclette, di qualsiasi tipo e misura. I berlinesi le hanno regalate al centro di accoglienza per immigrati richiedenti asilo, allestito nell’austero complesso di oltre 400 stanze risistemate dopo il trasferimento degli uffici comunali.

«Servono ai nostri ospiti per muoversi in città senza spendere per i mezzi pubblici i pochi soldi che hanno a disposizione» spiega Philipp Bertram, giovanissimo responsabile del centro per conto della ASB che sta Arbeiter-Samariter-Bund, Federazione samaritana dei lavoratori, una onlus laica e indipendente fondata nel 1888 a cui è stata affidata la gestione di uno dei più importanti centri di accoglienza allestiti nell’estate del 2015 per far fronte all’emergenza profughi.

«Nel centro sono ospitate 1.100 persone richiedenti asilo - spiega Philipp - di 17 nazionalità e molte religioni diverse, ma con una cosa in comune: tutti sono scappati dal proprio paese e hanno abbandonato la propria casa». Questo “legame” di fondo che tutti gli ospiti, loro malgrado, sono obbligati a condividere, è la regola base non scritta della convivenza nel centro. «Per questo motivo non ci sono conflitti». Certo. Ma forse è anche perché ogni gruppo familiare ha a disposizione gli spazi in base al numero dei componenti: massimo tre persone per camera. I minori sono 430. Di questi più della metà hanno meno di 6 anni e frequentano l’asilo infantile nel centro: «Un modo per dare alle mamme qualche opportunità come frequentare i corsi di tedesco, ricevere consulenza familiare, sanitaria e legale». I minori in età scolare sono iscritti nelle 25 scuole pubbliche del distretto: il primo anno seguono un programma speciale, la “Welcome class” tanto criticata in Italia, per allinearsi ai coetanei tedeschi.

Distribuite su più turni nel centro lavorano 70 persone tra operatori sociali, mediatori culturali, personale medico, insegnanti, addetti alle cucine, personale di sicurezza. Ad essi si aggiungono circa 200 volontari che hanno seguito un programma di formazione. Anche gli immigrati danno un contributo alla gestione della quotidianità, in cucina, nei lavori di pulizia, come parrucchieri o interpreti. Duecentocinquanta ospiti lavorano nel centro per un massimo di 80 ore al mese, retribuite 1 euro all’ora: un piccolo budget che si aggiunge ai 130 euro al mese distribuiti ad ogni ospite come argent de poche per le piccole spese (per i minori la somma è dimezzata). I costi di gestione sono a carico del Land di Berlino: la Asb riceve 15 euro al giorno per ciascun ospite, più 10 euro per i pasti. «Servono ad assicurare un tetto, un letto, il cibo e l’assistenza sociale» spiega sempre Philipp.

Non tutto ciò che è nel centro è a carico delle finanze pubbliche. Bici a parte, il contributo economico dei privati e delle aziende si concretizza, per esempio, in una lavanderia. «È frutto della donazione provvidenziale di un facoltoso abitante del quartiere che, nei giorni in cui l’amministrazione stava attrezzando precipitosamente le strutture per accogliere le migliaia di profughi che giungevano ogni giorno a Berlino lungo la rotta balcanica, si è messo a disposizione per ciò che serviva, acquistando dieci lavatrici e dieci asciugatrici» racconta il giovane responsabile. Le macchine vanno a pieni giri, gestite dai volontari, per smaltire l’ordinato flusso di cestelli numerati con la biancheria degli ospiti. Un modo per assicurare condizioni dignitose a tutti i migranti.

C’è poi “Project Reconnect” che coinvolge tutti i centri di accoglienza profughi in Germania. Grazie ad NetHope che raccoglie 50 organizzazioni nonprofit internazionali, a Google e a Deutsche Telekom, 25 mila Chromebooks, i computer portatili basati su Google Chrome, sono stati messi a disposizione delle associazioni che in Germania si occupano di assistenza ai rifugiati. «L’obiettivo è sostenere queste persone nello sforzo di ricostruire le loro vite, agevolando l’accesso a risorse di formazione e informazione sul web». In una saletta del centro di Wilmersdorf, i rifugiati hanno a disposizione alcune decine di postazioni per utilizzare un pc e la rete, strumenti preziosi per ricostruire contatti, ricomporre famiglie e trovare lavoro. «Tutti - spiega infatti Philipp - possono lavorare, anche prima di ottenere l’asilo, pur se a condizioni particolari. Serve a tenerli impegnati mentre sono in attesa del verdetto sul permesso di soggiorno». Fanno di tutto: i traduttori, i parrucchieri, i lavori domestici. «È anche un modo per dimostrare cosa sono in grado di fare nella prospettiva dell’integrazione». Un’attenzione particolare è dedicata alla preparazione del colloquio con le autorità per ottenere l’asilo. Chi viene respinto riceve comunque assistenza legale.

Non dappertutto è così. «In Germania ci sono ancora migliaia di profughi che dormono nelle palestre» ricorda Philipp. Quello che abbiamo visitato con un gruppo di giornalisti europei è probabilmente il meglio che i tedeschi potevano mostrare. Ma è sicuramente un esempio positivo di come sia possibile dare accoglienza e proporre integrazione.

