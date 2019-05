La Cina punta sulla Borsa per fronteggiare il credit crunch

Dal nostro corrispondente a Pechino - È ora, per la Cina, di attuare le direttive per il 2017 emerse dalla Central Economic Work Conference di dicembre: meno debito uguale meno rischi finanziari. C'è da onorare, inoltre, gli obiettivi di crescita del Pil che, nel 2016, come ha detto oggi in un briefing Xu Shaoshi, gran capo della China's National Development and Reform Commission, il braccio armato per le riforme del Partito comunista, crescerà in un range tra il 6.5 e 6.7 per cento. Ci vorranno investimenti all'estero più centrati, 700mila saranno i lavoratori vittime del taglio dell'overcapacity.

Le scelte da fare, in ogni caso, saranno molto dure. Ma per ridurre il debito la cura di Pechino sta nell'incentivare i listini con nuovi ingressi: andare in borsa, quindi, nonostante le performance non da record del 2016, quando lo Shanghai Composite Index è sceso del 12 per cento.

Sta però crescendo la raccolta fondi per gli Ipo che dovrebbero toccare il livello più alto degli ultimi sei anni, 225 miliardi di yuan (32.4 miliardi di dollari).

La coda di applicazioni in esame è in calo dalle oltre 730 della metà dell'anno. Ma un totale di 227 aziende ha completato la procedura nel 2016, otto in più rispetto all'anno precedente, anche se la quantità di raccolta è scesa del 5,6 per cento a 150.1 miliardi di yuan.



Il ritmo di marcia ha accelerato nel quarto trimestre dello scorso anno, con 102 nuovi arrivi in Borsa per un totale di 73,5 miliardi di yuan, in crescita del 54 per cento rispetto al terzo trimestre. La coda di domande oggi ammonta a 637 (a partire dal 29 dicembre), e il numero dei nuovi annunci dello scorso anno è aumentato in media del 430% nel primo mese di negoziazione, il più alto dal 1999.

Ma, attenzione. Il numero di default dei titoli dei listini di Mainland China è più che quadruplicato l'anno scorso (da solo sette nel 2015), la Banca Centrale a novembre ha annunciato un taglio della leva finanziaria per prevenire bolle speculative, le banche più piccole il mese scorso sono state costrette a pagare il denaro molto di più rispetto ai grandi istituti di credito.



A lanciare l'allarme è stato Tianhong è il più grande gestore cinese (845 miliardi di yuan in attività alla fine dello scorso anno). Anche chi come Yu'EBao, il gestore fondi della piattafoma Alibaba (800 miliardi di yuan, pari a 115 miliardi di dollari) si è avvantaggiato della volatilità del mercato lancia l'allarme. La Cina dovrà affrontare più frequenti shock di liquidità nel 2017, meglio detenere liquidità in più per la protezione contro il rischio di rimborsi in aumento.

Insomma, è tempo di mettere da parte risorse per i tempi duri piuttosto che allocare risorse in attività ad alto rendimento.

I danni che una carenza di liquidità può fare già si vedono, il tasso interbancario medio è salito a un massimo da 20 mesi a questa parte a dicembre, le obbligazioni sono crollate ai minimi da sei anni a questa parte. Ed è solo l'inizio.

