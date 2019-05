Cnn: «I russi possono ricattare Trump». Mosca smentisce. Il magnate attacca l’intelligence Usa

C'è un'altra “grana” nei rapporti dei servizi segreti americani sulle incursioni degli hacker russi durante la incredibile campagna elettorale che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca. Lo rivela la Cnn citando “diverse fonti ufficiali” che hanno accesso alle indagini della Cia e dell'Fbi. Gli stessi hacker russi che hanno più volte violato i siti del partito democratico e dello staff di Hillary Clinton, sostengono di aver carpito anche informazioni finanziarie e personali sugli affari di Donald Trump. E con queste informazioni - secondo loro - sarebbero in grado di ricattarlo. La notizia giunge proprio nel momento in cui ci sarà oggi l’audizione al Senato di Rex Tillerson, l’ex ceo di Exxon proposto da Trump al posto di segretario di Stato e grande amico di Putin.

Secondo molti media americani le informazioni classificate presentate la scorsa settimana dai vertici degli 007 Usa al presidente Barack Obama e al presidente eletto Donald Trump comprenderebbero indicazioni su presunto materiale in possesso di russi con informazioni personali e finanziarie compromettenti per il tycoon. Tycoon che sarebbe quindi a rischio ricatto. Possibile? Un fatto tutto da verificare ma se vero gravissimo per un presidente eletto e non ancora nel pieno dei suoi poteri. Lo riferiscono diversi media americani, a partire dalla Cnn che per prima ha confermato le indiscrezioni citando fonti ufficiali americane anonime. Il New York Times sottolinea inoltre che parte del materiale riguardante Donald Trump sia di natura «volgare» senza specificare ulterimente.

Il tycoon come è ormai sua abitudine smentisce tutto con un tweet: «Notizie false. Una vera e propria caccia alle streghe politica». Tali informazioni - giudicate da più parti «potenzialmente esplosive» - non provengono dall'intelligence Usa, ma da un ex agente britannico. E sottolinea con un altro tweet: «La Russia non ha mai cercato di ricattarmi, non ho nulla a che fare con la Russia. Nessun accordo, nessun prestito, niente!». Per poi chiudere così: «Le agenzie di intelligence non avrebbero mai dovuto consentire che questa falsa notizia venisse diffusa. Un ultimo colpo contro di me. Viviamo nella Germania nazista?».

La loro attendibilità - sottolineano i media - non è stata ancora stabilita ed è adesso oggetto di verifica da parte dell'Fbi. Insomma cautela. Stando a quanto emerge, il rapporto è stato incluso come allegato di due pagine alla relazione dell'intelligence Usa sulle 'cyberintrusioni' guidate dalla Russia, ma non è frutto di quella inchiesta.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

I capi dell’intelligence Usa hanno tuttavia deciso di includere questo materiale aggiuntivo - e pur non ancora verificato - come parte della documentazione presentata nei giorni scorsi ad un gruppo ristretto di interlocutori (nello specifico Obama, Trump e solo alcuni membri del Congresso) con lo scopo principale di informare il presidente eletto che tali indicazioni circolano a Washington e per sottolineare che la Russia avrebbe raccolto informazioni potenzialmente dannose per entrambi i partiti politici, salvo diffondere poi soltanto quelle relative al fronte democratico. Fatto che però non impedirebbe di diffondere notizie sul fronte dei Repubblicani in futuro. Disinformazione come ai tempi del vecchio Kgb ai tempi dell’Ex Unione sovietica? Può darsi perché il lupo, pardon l’orso russo, perde il pelo ma non il vizio.

La ricostruzione presenta ancora molte zone d’ombra. I 'memo' in questione sarebbero stati recuperati da un ex agente britannico dell'MI6 che in passato aveva collaborato con l'intelligence americana. Un altro passaggio della vicenda indica inoltre - stando ancora alla tv americana Cnn - che il senatore repubblicano John McCain, un “nostalgico” della Guerra fredda per i suoi detrattori - a sua volta informato da un ex diplomatico britannico per un periodo di stanza a Mosca - era venuto in possesso del materiale, riguardante un lasso di tempo tra giugno e dicembre 2016, e che ne aveva consegnato copia al direttore dell'Fbi James Comey. A quel punto però Comey era già a conoscenza di alcuni memo datati fino ad agosto 2016, consegnati a quanto risulta da un ex agente dell'MI6 ad un agente dell'Fbi a Roma. Una spy story degna di Le Carré. Al momento nessuna delle fonti ufficiali americane - tra 007, Fbi e Casa Bianca - ha commentato la vicenda ma nei corridoi della politica a Washington non si parla d’altro.

La reazione di Mosca

Pronta la risposta di Putin. «No, il Cremlino non ha informazioni compromettenti su Trump» dice il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, a Mosca smentendo la notizia non verificata di presunte informazioni di natura “volgare” su Donald Trump in mano ai russi. «è assolutamente una bufala, un'assoluta montatura, una completa fesseria. Il Cremlino non si occupa della raccolta di informazioni compromettenti. Ciò si chiama pulp fiction», ha dichiarato Peskov assicurando che Mosca non ha informazioni compromettenti neanche su Hillary Clinton. Ma intanto Putin se la ride su come molte strade siano tornate a passare da Mosca.

