Le previsioni: «Elezioni in Giappone nel 2017, abdicazione imperiale a fine 2018»

TOKYO – Non solo in Olanda, Francia, Germania, Corea del Sud e, probabilmente, Italia: il 2017 sara' un anno di elezioni generali anche in Giappone, che saranno anticipate benche' il governo Abe sia uno dei piu' stabili e duraturi del dopoguerra e goda attualmente di una maggioranza parlamentare molto solida.

E' la previsione di Harukata Takenaka, autorevole docente del National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo. secondo cui, inoltre, le riforme costituzionali in Giappone non riusciranno a entrare in una fase concretamente propositiva anche se sono nel cuore del premier giapponese. L'agenda di elezioni e riforme deve fare i conti con la questione dell'abdicazione – che richiede interventi legislativi - richiesta pubblicamente dall'imperatore Akihito in un videomessaggio dell'agosto scorso per motivi di “ingravescente aetate”: secondo le indiscrezioni, il governo si starebbe orientando a consentirle con una legge ad hoc solo per questo imperatore (senza cambiare l'Imperial Household Law), in modo che suo figlio Naruhito possa ascendere al trono il 1 gennaio 2019. Ossia dopo 30 anni di era “Heisei”, che identifica il regno di Akihito (iniziato l'8 gennaio 1989). Entro la fine di gennaio la commissione di sei esperti istituita appositamente dall'esecutivo presentera' il suo rapporto sulla questione dell'abdicazione imperiale.

A differenza delle votazioni in arrivo in Europa, l'esito delle urne in Giappone sarebbe molto prevedibile: Abe con tutta probabilita' vincera' ancora. Secondo Takenaka, per Abe l'incentivo e' forte a sciogliere la Camera Bassa prima che le deboli opposizioni possano riacquistare forza e prima che l'economia possa dare segnali di indebolimento, anche in vista della circostanza secondo cui sarebbe arduo interrompere l'iter legislativo della nuova legge sull'abdicazione una tantum, una volta che le deliberazioni relative entrassero nel vivo del dibattito parlamentare. Takenaka non esclude che Abe possa decidere il ricorso alle urne gia' a febbraio (anche se l'ipotesi ha perso peso); se soprassiedera', ritiene molto probabile il voto verso la fine del 2017. Il premier e' gia' riuscito a ottenere il consenso del suo partito a una riforma dello statuto che gli permettera' un terzo mandato da presidente dello schieramento liberaldemocratico.

Secondo Takenaka, in ogni caso “la riforma costituzionale non potra' essere varata sotto Abe”: da un lato la complessita' dell'agenda legislativa, dall'altro le difficolta' politiche renderanno arduo promuovere iniziative che risulterebbero rischiose per l'esecutivo e molto controverse, come l'abrogazione della clausola ultrapacifista (articolo 9). Tanto piu' che “con il passaggio della nuova estensiva legislazione sulla sicurezza, la questione dell'art. 9 ha perso urgenza e financo rilevanza”.

Abe e' entrato nel suo quinto anno da premier avendo davanti tre principali sfide, sintetizza Takenaka: “Il rapporto con l'Amministrazione Trump e con la sua imprevedibilita', l'economia e la legislazione per l'abdicazione imperiale”. In proposito, l'imminente ritiro americano dalla TPP impone a Tokyo di ridisegnare le sue politiche economico-commerciali esterne. Quando all'Abenomics, ci sono segni di stanchezza sulle riforme strutturali, mentre la politica monetaria potrebbe aver finito la sua traiettoria sempre piu' espansiva.

