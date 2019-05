Erdogan: «Speculatori come terroristi». Lira ai minimi

«Se si guarda allo scopo, non c'è nessuna differenza tra un terrorista che ha in mano una pistola e una bomba e un terrorista che ha in mano dollari, euro e tassi

d'interesse». «Stanno usando il cambio come un’arma. Abbiamo dei problemi ma questi non giustificano l’attuale cambio della lira». Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo che negli ultimi giorni la lira turca ha toccato nuovi minimi storici contro diverse valute straniere, in concomitanza con l'avvio delle votazioni in Parlamento sulla controversa riforma costituzionale presidenzialista osteggiata dal maggior partito di opposione laica (Chp) e dal partito curdo (Hdp). Come già fatto in precedenza, Erdogan è tornato a chiedere ai turchi di cambiare eventuali riserve di euro e dollari per sostenere la valuta nazionale o di acquistare oro, insomma sponsorizzando una specie di richiamo ai valori patriottici in termini economici . Il presidente ha paragonato i cittadini turchi che hanno euro e dollari in mano ai terroristi e ha chiesto di vendere le valute straniere per patriottismo.

L’intervento “notturno” della Banca centrale

In realtà è stata la Banca centrale di Turchia a sostenere la lira prestando liquidità overnight alle banche dall’8 al 10% (formalmente però non alzando i tassi per evitare le ire di Erdogan) dopo che da gennaio la lira aveva perso il 6% e il 19% negli ultimi 12 mesi contro il dollaro. La lira ieri ha recuperato il 3% ma la situazione resta molto incerta.

L'economia della Turchia dipende dagli investimenti esteri, e per sua natura l'investimento avviene in valuta estera - per lo più dollari e in euro, valute forti. Questa dipendenza ha significato grandi oscillazioni storicamente per gli asset turchi in passato. Quando le cose vanno bene, gli investitori accumulano obbligazioni, valuta e altri beni. Ma quando le cose vanno male come dopo il fallito golpe del 25 luglio 2016 seguito da epurazioni di massa, o solo perché altre attività con meno rischi diventano più attraenti, gli asset turchi soffrono.

E questi fattori sono tutti in gioco in questo momento: la Turchia rimane in uno stato d'emergenza e Erdogan sta cercando di far passare una riforma presidenzialista per controllare ancora di più senza impedimenti il paese. A Erdogan per di più non piace l'idea di un aumento dei tassi di interesse, e qualsiasi ingerenza del governo nella politica dei tassi è visto negativamente dagli investitori. Questo ritardo nel rialzare i tassi può avere un impatto sulla moneta.

Il dollaro si rafforza

Nel frattempo, il rendimento delle obbligazioni degli Stati Uniti è in aumento e il dollaro americano si è rafforzato dopo l’elezione del presidente Donald Trump. La Turchia importa petrolio in dollari. Erdogan nel mese di dicembre ha invitato i cittadini turchi vendere dollari e altre valute estere e investire in oro o nella lira. Il presidente turco ha anche annunciato che avrebbe preso provvedimenti per condurre gli scambi commerciali con la Russia, la Cina e l'Iran «con la nostra valuta», ha riportato il quotidiano Hurriyet. Poi ha aggiunto che al momento non vi è «nessuna opzione diversa dal tagliare i tassi di interesse per stimolare la crescita». Ma i mercati vogliono vedere un rialzo dei tassi, non un calo, altrimenti la fuga dei capitali continuerà.

© Riproduzione riservata