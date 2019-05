Usa-Cuba, Obama cambia la legge migratoria

I migranti cubani negli Stati Uniti saranno uguali a tutti gli altri. E non godranno più di una legge ad hoc. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in carica fino a venerdì 20 gennaio, mette fine a una norma in vigore da tempo negli Stati Uniti che consente ai cubani che arrivano sul suolo statunitense di rimanervi con il riconoscimento della residenza Usa. La revoca della regola nota come “wet foot, dry foot” avrà effetto immediato. Si tratta di una legge varata nel 1966, in piena guerra fredda, e modificata nel 1995 dall'amministrazione Clinton mirata a garantire agli immigrati clandestini cubani giunti in territorio Usa di ottenere un permesso di soggiorno.

Una regola che appartiene «a un'altra era», la cui abrogazione rappresenta un altro «passo importante verso la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi», ha dichiarato Obama facendo presente che in questo modo «gli immigrati cubani saranno trattati allo stesso modo di quelli provenienti da altri Paesi».

Il governo cubano plaude alla decisione di Obama di revocare la norma che consentiva agli immigrati cubani di ricevere la residenza degli Usa una volta toccato il suolo degli Stati Uniti, mentre i cittadini deplorano la fine di un percorso facile verso una nuova vita.

La regola «creava seri problemi alla sicurezza di Cuba, a quella degli Stati Uniti e alla sicurezza dei nostri cittadini rendendoli vulnerabili al traffico degli esseri umani, a frodi e violenze, incoraggiati da quella politica preferenziale», ha dichiarato Josefina Vidal, responsabile dei rapporti con gli Stati Uniti per il ministero degli Esteri cubano.

La scelta di Obama si prefigura come uno sgambetto a Donald Trump che, nelle relazioni bilaterali Usa-Cuba, aveva prefigurato una inversione di tendenza, ovvero uno stop al disgelo in corso. Non a caso la decisione del presidente uscente è stata contestata immediatamente dal sindaco di Miami, l'esule cubano Tomas Regalado: «Questo è solo il regalo di addio di Obama a Raul Castro».

