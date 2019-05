Wef: Italia in coda per «crescita inclusiva», 27esima su 30 big

DAVOS - Italia in ultima fila tra i Paesi avanzati per la «crescita inclusiva», cioè capace di ridurre le disparità di reddito e favorire l'inclusione sociale, oltre a rafforzare l’economia. In base a un rapporto del World Economic Forum, la Penisola è 27esima sui 30 principali Paesi industrializzati per l’”Inclusive Development Index”. Nel plotone di coda ci sono, peraltro, anche il Regno Unito (21esimo), gli Usa (23esimi) e il Giappone (24esimo). Al primo posto svetta la Norvegia, davanti a Lussemburgo, Svizzera, Islanda, Danimarca e Svezia.

L’Austria è decima, la Germania tredicesima e la Francia 18esima. Nell’insieme il quadro è negativo per i big industrializzati: il Wef calcola che tra il 2008 e il 2013 il reddito mediano sia calato del 2,4% mediano, pari a 284 dollari pro capite, nei Paesi avanzati.

Hanno fatto decisamente meglio i Paesi emergenti con un aumento del reddito mediano del 10%, pari a 164 dollari. Lo studio - diffuso alla vigilia del summit di Davos - prende in considerazione 15 indicatori di performance, che riguardano vari aspetti del contesto e della vita economico-sociale di un Paese e l’Italia se la cava solo in tre: i salari (nona), l’accesso all’istruzione (14esima) e, tra alti e bassi, anche nelle disposizioni fiscali (19esima). La Penisola è 29esima, cioè penultima, in ben 5 indicatori: l’occupazione produttiva, l’inclusione finanziaria, la proprietà di case e asset finanziari, l’etica politica e delle imprese (ovvero, la corruzione) e le infrastrutture digitali.

È inoltre 28esima per la qualità dell’istruzione e per i servizi e le infrastrutture sanitarie. Da rilevare che l’Italia è anche 28esima per l’equità tra generazioni, con un trend in peggioramento. Come sottolinea il rapporto, la maggior parte dei Paesi sta perdendo importanti opportunità per rafforzare la crescita economica e ridurre al tempo stesso le disparità, perchè i modelli di sviluppo e gli strumenti di misurazione che hanno guidato i decisori per decenni vanno rivisti. Lo studio propone che ad essere riconosciuto come obiettivo finale della performance economica nazionale non sia la sola e semplice crescita del Pil, ma piuttosto un miglioramento diffuso e sostenibile degli standard di vita, concetto che include il reddito, le opportunità economiche, la sicurezza e la qualità della vita.

Serve, dunque, una «nuova mappa mentale» in cui le riforme sono ripensate e mirate a questo obiettivo. Serve, insomma, una svolta per rispondere in modo più efficace all’insicurezza e alle disparità che stanno accompagnando la globalizzazione e l’innovazione tecnologica. Temi che saranno centrali nei lavori del summit annuale del Wef a Davos che, dopo l’inaugurazione nella serata di oggi, prendono ufficialmente il via domani per concludersi venerdì 20 gennaio.

