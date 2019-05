Theresa May sceglie la «hard Brexit»: usciremo dal mercato unico Ue. Voto finale del Parlamento

LONDRA – Più hard di così non poteva immaginarla. La Brexit di Theresa May interpreta in modo ampissimo il mandato del referendum conferendo a quel voto la missione di togliere Londra non solo dalla Ue, ma dal mercato interno europeo e, con qualche ambiguità residua, anche dall'unione doganale, almeno nella forma che conosciamo. La signora primo ministro ha rotto gli indugi e dal palco di Lancaster House ha annunciato al mondo che Londra non cercherà vie di mezzo e compromessi buoni per tutti, ma una cesura netta con l'Ue per volteggiare libera in un modo globalizzato. Quello stesso mondo che minaccia ora di rinculare verso protezionismo ed autarchia.



«Accordo di libero scambio con piena reciprocità»

Theresa May non se ne cura troppo e conferma fin da subito che punto chiave del suo elenco di 12 obiettivi è «un accordo di libero scambio basato sulla piena reciprocità con i partner Ue. Accordo per l'accesso al mercato Ue che non potrà essere adesione al mercato interno». Perché ? «Per il semplice motivo che significherebbe non lasciare l'Unione europea». La Global Britain che Theresa May ha detto di voler perseguire aspira a restare “europea” seppure fuori dalle sue istituzioni, sulla scorta di un accordo che quando sarà raggiunto dovrà avere il sì di Westminster. «Il governo – ha detto – sottoporrà l'intesa al voto di Comuni e Lords». Se questo è il primo punto dell'agenda britannica, il secondo prevede il ritorno della sovranità britannica sulle corte europee mentre il terzo e il quarto passaggio scandito dalla signora premier riguardano la condivisione del negoziato con tutte le nazioni del Regno, dagli scozzesi ai gallesi, mentre sarà garantita – non si sa come – la common travel area con la repubblica d'Irlanda. Passaggio ostico perché sarà un confine terrestre con l'Unione europea.

“«La Gran Bretagna è e resta un Paese aperto e tollerante e noi vorremo sempre immigrati soprattutto qualificati»”





«Dobbiamo riprendere il controllo di chi entra nel Paese»

Il quinto e il sesto paragrafo della road map di Theresa May riguarda l'immigrazione. «La Gran Bretagna è e resta un Paese aperto e tollerante e noi vorremo sempre immigrati soprattutto qualificati, ma il messaggio del referendum – ha ribadito – è stato chiaro: dobbiamo riprendere il controllo di chi entra nel Paese». Londra insiste invece per un rapido accordo a favore dei britannici che risiedono già nell'Ue e gli europei che vivono nel Regno Unito. «È prioritario per noi e per altri Paesi anche se non sembra esserlo per uno o due...».



Il nodo del libero scambio

Theresa May ha poi insistito sulla piena disponibilità a proteggere i diritti dei lavoratori e a collaborare con l'Ue nella lotta al terrorismo e nello sviluppo scientifico. Ha tentennato invece sul libero commercio laddove pur insistendo sul progetto di un “free trade agreement” con l'Ue ha riaffermato la volontà di fare intese autonome con altri Paesi «per rimuovere quante più barriere e ostacoli sia possibile». Materia complessa che sbatte con i principi dell'unione doganale dalla quale Londra immagina di uscire per poi negoziare un accordo del tutto nuovo. Infine Londra punta ad ottenere un’intesa con l'Ue a velocità variabile, per consentire aggiustamenti progressivi, evitando il rischio di una crash exit.

«Condizioni punitive per Londra sarebbero autolesionistiche»

E se non sarà così ? «Meglio nessun accordo che un cattivo accordo», ha detto Theresa May gettando sulla platea di diplomatici e giornalisti un minaccioso messaggio. «So che alcuni Paesi invocano condizioni punitive per Londra, sarebbe un atto di autolesionismo… perché noi siamo liberi di promuovere fiscalità e condizioni tali da attrarre investimenti e imprese». Lampi di guerra commerciale e dumping fiscale. Uno scenario che da ieri è d'improvviso emerso come probabile esito della partita anglo-europea.



