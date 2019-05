George Bush padre in terapia intensiva, ricoverata anche Barbara

George Bush padre e sua moglie Barbara ricoverati in ospedale. L’ex presidente 92enne è stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale per problemi respiratori, oggi è stato poi trasferito in terapia intensiva e sottoposto a un intervento. Il ricovero è giunto a pochi giorni dall’Inauguration day di Donald Trump, ma Bush aveva già annunciato di non poter partecipare per motivi di età e ragioni di salute.



Bush padre, in carica dal 1989 al 1993, è il presidente vivente più anziano, ed è affetto da una forma di Parkinson: da tempo usa la sedia a rotelle per muoversi. Il ricovero è avvenuto sabato scorso, al Methodist Hospital di Houston. A George W. H. Bush è stata in un primo momento somministrata una cura di antibiotici e il primo commento dei medici era stato: «Sta reagendo bene al trattamento, è vigile».

Nel 2015 George Bush padre era stato ricoverato dopo una caduta nella sua casa della vacanze in Maine, dopo che nel dicembre 2014 era stato in ospedale una settimana per problemi respiratori, e nel 2012 aveva trascorso le festività natalizie in terapia intensiva per problemi ai bronchi.



Dopo il marito George W.H. Bush, anche la moglie dell’ex presidente americano, Barbara Bush, è stata ricoverata in ospedale in via precauzionale dopo aver manifestato segni di affaticamento e tosse.

© Riproduzione riservata