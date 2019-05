Torna l’idea del «direttorio» con Berlino e Parigi

Era un “sogno” quello del direttorio dell’Unione europea a tre Germania, Francia, Italia che l’ex premier, Matteo Renzi aveva accarezzato per mesi e che sembrava quasi trasformarsi in realtà il 22 agosto scorso quando Angela Merkel e François Hollande resero omaggio insieme a Renzi alla tomba di Altiero Spinelli a Ventotene. Da bordo della portaeromobili Garibaldi, nave ammiraglia della missione europea “Sophia” contro scafisti e trafficanti di migranti, Renzi era quasi certo di portare a buon fine il suo progetto che si sarebbe dovuto felicemente concludere il 25 marzo di quest’anno a Roma con un Consiglio europeo straordinario per la celebrazione dei 60 anni della firma dei Trattati istitutivi della Comunità europea per ridare slancio alla costruzione europea ferita dalla Brexit e riportare la priorità su crescita, occupazione e investimenti. Ma, poco più di un mese dopo, il 28 settembre, Merkel e Hollande (insieme al presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker) si videro a Berlino senza Renzi per incontrare la leadership degli industriali europei (Ert). «Ho grande rispetto per Angela Merkel e François Hollande – disse Renzi - ma non possiamo perdere l’occasione. Fanno finta che sia un meeting sull’agenda tecnologica, ma il vero obiettivo è blindare un percorso che porta dritto al vertice di Roma 2017. Vogliono arrivare a quella data con una specie di nulla di fatto. Come a Bratislava dove è finita come tutti sappiamo, con un documento vuoto e del tutto inutile».

Eppure ieri alla conferenza economica Italia-Germania, è stato proprio il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda a proporre al ministro tedesco dell’Economia, Sigmar Gabriel che le prossime riunioni sul digitale si tengano a tre: Italia, Germania e Francia. Gabriel ha suggerito subito l’idea alla cancelliera Merkel poco prima che quest’ultima salisse sul palco del Bundesministerium für Wirtschaft und Energie per concludere la conferenza. E la Merkel ha colto la palla al balzo e si è espressa in modo molto chiaro: «Italia e Germania collaboreranno ancora nello sviluppo del digitale ma è arrivato il momento che Italia, Germania e Francia partecipino congiuntamente a queste conferenze per dimostrare la forza economica dell’Europa di cui sono espressione i tre principali Paesi manifatturieri». In altre parole si tornerebbe, in questo modo, al “direttorio” a tre, sia pure limitato, per ora, soltanto alle questioni economiche. L’agenda comune che si intreccerà quest’anno tra l’Italia, presidente di turno del G7 e della Germania, presidente del G20 fungerà tra l’altro da volano al rilancio della costruzione europea di cui il Consiglio del 25 marzo dovrebbe essere il punto di partenza.

© Riproduzione riservata