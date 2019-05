Trump comincia subito a smontare l’Obamacare

Il primo atto di Donald Trump nello studio Ovale è stato un decreto esecutivo con il quale ha cominciato a smontare l’Obamacare. Il programma di assistenza sanutaria voluto dall’ex presidente è sempre stato nel mirino del tycoon. Il decreto di ieri prevede il congelamento dei regolamenti attuativi e un alleggerimento - non meglio specificato - dei costi per lo Stato fino a quando non sarà in vigore un nuovo sistema. Con il discorso di insediamento è risuonata un’invettiva economica e sociale ispirata apertamente all’American First, l’America prima di tutto, e forse tra le righe all’America contro tutti. Una promessa di rivalsa del cuore del Paese contro chi l’avrebbe fermato, impoverito e dimenticato - un asse del male che comprende l’élite di Washington come imprese traditrici e Paesi esteri - al posto di appelli o progetti per superare divisioni, ferite e sperequazioni.

Sono proprio i duri - a tratti molto duri - slogan economici e sociali a essere scanditi da Donald Trump con frequenza nei sedici minuti del Discorso di inaugurazione della sua era. «Comprare americano, assumere americani», a cominciare dai promessi nuovi e grandi progetti infrastrutturali, e ai posti di lavoro - 25 milioni - che Trump afferma di poter creare in dieci anni. America First quando si tratta di «tasse, interscambio, immigrazione e politica estera». Ancora: basta con le «carneficine», economiche e non solo provocate dal crimine nelle città statunitensi. Dobbiamo smettere di «arricchire aziende straniere a spese delle nostre». E gli eserciti altrui «a spese delle nostre forze armate». Basta con le chiusure e l’emigrazione delle fabbriche, con il saccheggio della «ricchezza dei ceti medi redistribuita» fuori dai confini. E infine: «La protezione porterà a grande prosperità e forza». Perché «riporteremo a casa posti di lavoro, ristabiliremo i confini, recupereremo il benessere e i sogni…. Costruiremo ponti, strade, ferrovie, tunnel….. L’America tornerà ricca... Vinceremo come non mai».

Con l’assalto retorico Trump ha alluso all’agenda economica che ha ormai delineato, seppur ancora tra dubbi e lacune, e che avvierà nelle prossime ore attraverso i primi decreti esecutivi. Per la centrale promessa di dar vita a nuove infrastrutture invoca un piano da mille miliardi di dollari in dieci anni. Non sono stati chiariti però i meccanismi di finanziamento, né i dettagli sugli obiettivi concreti. E manca, anche, qualunque riferimento a innovazione e nuove tecnologie, all’autostrada elettronica come alle energie rinnovabili, e ad adeguate politiche sociali di qualificazione e aiuto ai lavoratori quali motori della crescita e delle speranze di maggior benessere e minor diseguglianza.

Sul commercio e il rimpatrio di lavoro è previsto, tra toni che ammiccano al protezionismo, l’abbandono completo dell’accordo di libero scambio con l’Asia TPP, già osteggiato dal Congresso. Potrebbe scattare una revisione del Nafta con Messico e Canada. E una continua pressione sulle aziende perché annuncino investimenti locali cancellandoli all’estero, compresa la minaccia di dazi e tariffe su prodotti in particolare messicani destinati al mercato americano. Sui rapporti con la Cina, in particolare, potrebbe mantenere alta la tensione anche se dovrebbe evitare di dichiarare Pechino manipolatore della valuta, una decisione che farebbe saltare automaticamente rappresaglie e escalation.

Trump ha anche in preparazione riduzioni generalizzate delle aliquote, sia personali che aziendali. Le prime sarebbero fissate al 12%, 25% e 33% rispetto al massimo attuale del 39,6 per cento. Quella corporate scenderebbe al 15% dal 35 per cento. Un’imposta del 10% riguarderebbe i profitti rimpatriati dall’estero da parte delle imprese. In cambio svanirebbero molte deduzioni.

La deregulation è altro capitolo forte: chiede che vengano identificate e cancellate tutte le regole definite come “ammazza-lavoro”. Sparirebbero barriere a tradizionali progetti energetici quali l’oleodotto Keystone. Adotterebbe inoltre una pratica che preveda l’eliminazione di due regole esistenti per ciascun nuovo intervento. Sulla finanza si è impegnato a una revisione della legge anti-crisi Dodd Frank. Assieme interventi fiscali e sulle regole dovrebbero rilanciare la crescita annuale forse fino al 4%, smentendo le previsioni di chi teme voragini di deficit.

Sull’immigrazione, il tema forse più scottante, vuole avviare la deportazione di due milioni di clandestini che avrebbero commesso reati. Cancellerà o lascerà scadere provvedimenti che oggi offrono la cittadinanza a chi è arrivato negli Stati Uniti da bambino, oltre 700mila persone. Toglierà i fondi federali alle cosiddette città-rifugio, che rifiutano l’arresto dei clandestini. E inizierà la costruzione del muro al confine con il Messico.

L’impegno c’è anche per cancellare e rimpiazzare la riforma sanitaria Obamacare accusata di essere un costoso disastro per l’economia. Ha chiesto al più presto un’azione del Congresso, che ha mosso i primi passi procedurali adottando un meccanismo di fast track dedicato a leggi con impatto su spesa e tasse e che vieta l’ostruzionismo. Il problema è tuttavia la difficoltà per i repubblicani di mettere a fuoco un piano alternativo e periodi di transizione. Oltre 20 milioni di americani sono oggi coperti da Obamacare.

Le correnti repubblicane radicali, animate dalla Heritage Foundation che ha fornito notevole supporto all’IQ record della sua amministrazione apertamente vantato da Trump, appaiono inoltre vicine a ottenere sotto Trump uno degli obiettivi più agognati e elusivi: eliminare ogni sostegno federale alle arti, a progetti educativi e alla televisione pubblica. Cancellare, per l’esattezza, tre agenzie: il National Endowment for the Arts, il National Endowment for the Humanities e la Corporation for Public Broadcasting.

Facendole sparire dalla proposta di bilancio che Trump vuole pronta entro 45 giorni e che, si dice, conterrà la promessa di tagli di spesa per oltre 10mila miliardi in dieci anni sotto le bandiere della lotta a sprechi e burocrazia. Lo stanziamento annuale per i tre enti, in gran parte dedicato a servire regioni disagiate e isolate, vale in tutto lo 0,02% dell’intera legge finanziaria.

La guerra alla cultura è parte di uno “skinny budget”, un semplificato documento di 200 pagine, che due collaboratori di Trump e veterani della Heritage, Russ Vought e John Snow, stanno preparando per ridimensionare il ruolo del governo. Nel mirino hanno anche parti del dipartimento dell’Energia, della Giustizia e di Stato. Dall’Energia verrebbero purgati uffici per fonti rinnovabili e emissioni nocive; dalla Giustizia i fondi per diritti civili, violenza contro le donne e reati ambientali; dal dipartimento di Stato le risorse per gli accordi sul clima di Parigi.

Vittima della svolta sarebbero selezionati enti di sviluppo economico: tra questi la divisione che promuove imprese controllate da minoranze. Un primo assaggio vedrebbe Trump congelare ogni assunzione federale, a eccezione della sicurezza.

© Riproduzione riservata