La «Flora» di Tiziano vola a Tokyo

TOKYO - Tiziano sbarca a Tokyo per chiudere in bellezza le celebrazioni per i 150 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Al Tokyo Metropolitan Art Museum va in scena fino al 2 aprile la mostra “Tiziano e il Rinascimento a Venezia”, con oltre una sessantina di capolavori provenienti da Galleria degli Uffizi, Museo Nazionale di Capodimonte, Musei Civici di Vicenza e Fondazione Musei Civici di Venezia (più una raccolta di incisioni proveniente da collezioni private).

Protagonista della rassegna e' la “Flora” degli Uffizi, per una mostra che vive su un asse simbolico Venezia-Firenze. Quando la pirocorvetta Magenta avvio' i rapporti diplomatici con il Giappone, era Firenze la capitale del giovane Regno. Ma in quello stesso anno Venezia ne entro' a far parte, a conclusione della terza guerra d'indipendenza. Fu il 24 agosto 1866 che venne siglata la convenzione franco-austriaca per la cessione del Veneto a Napoleone III, che l'avrebbe poi girato al Regno d'Italia. Il giorno dopo, 25 agosto, fu firmato a Tokyo il Trattato bilaterale di amicizia e commercio.

Per questa mostra dedicata al rinascimento veneziano, Firenze e' stata “generosa con Venezia e con Tokyo”, ha sottolineato il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt: “Grazie alla eredita' di Vittoria Della Rovere abbiamo una delle collezioni più importanti di pittura veneziana del Cinquecento. Alcuni di questi quadri stanno sempre in deposito: una occasione per farli vedere. Altri quadri sono temporaneamente in deposito, perché stiamo per riallestire la collezione del Cinquecento: era il momento giusto per inviarli a una grande mostra. Compresi alcuni capolavori meno noti, come il nudo di donna molto moderno di Bernardino Licinio”.

L'intenzione, spiega il curatore Giovanni Carlo Federico Villa, e' di “far capire e narrare al Giappone quale e' stata l'eccezionalita' di Venezia nella concezione di una moderna arte: se a Firenze nasce il Rinascimento, e' con Venezia che la modernità si compie”: dalla stagione belliniana fino alla grande triade del Cinquecento veneto - Tiziano, Tintoretto e Paolo Veronese - che inciderà sulla storia dell'arte europea fino alla rivoluzione degli impressionisti. Oltre alla icona assoluta della Flora, spicca la Danae di Capodimonte. La mostra e' stata realizzata da MondoMostre, NHK, NHK Promotions e Yomiuri Shimbun, con il supporto dell'ambasciata d'Italia a Tokyo e dell'ambasciata del Giappone in Italia. Villa si e' avvalso della collaborazione di Akiko Kobayashi, curatrice del Tokyo Metropolitan Art Museum.

Se nell'anno delle celebrazioni di un secolo e mezzo di relazioni diplomatiche un gran numero di capolavori dell'arte italiana sono approdati temporaneamente in Giappone, lo stesso e' avvenuto in senso contrario, per iniziative di alto profilo. “Il 2016 e' stato l'anno più prolifico dal punto di vista degli scambi artistici tra i due Paesi, in entrambi i sensi”, afferma Rossella Menegazzo, che ha curato la mostra sull'ukiyoe di “Hokusai, Hiroshige e Utamaro”, in corso al Palazzo Reale di Milano. Tra le prossime iniziative, un progetto di grande pittura giapponese previsto per l'autunno agli Uffizi: sara' la prima mostra di pittura straniera proposta nei nuovi spazi espositivi fiorentini.

