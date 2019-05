Eletto Tajani, ora si vede quanto è solida la sua coalizione

Al Parlamento tutto dipende dal riuscire a tenere insieme la coalizione intorno al neopresidente nonostante le distanze politiche. In questi giorni ci si è interrogati sull’alleanza che ha portato all’elezione di Antonio Tajani a presidente dell’Europarlamento, se e quanto possa reggere un’alleanza Popolari-Conservartori-Liberali (PPE-ECR-ALDE) con al suo interno due forze politiche con due visioni opposte sull’integrazione europea. Guy Verhofstadt, leader dei Democratici e Liberali, è un convinto europeista, mentre Syed Kamall, leader dei Conservatori, ha sposato la campagna per la Brexit.

Vote Watch Europe ha analizzato il comportamento di voto di Tajani sui temi chiave al Parlamento Ue rispetto alle posizioni politiche dei gruppi che lo hanno supportato: nella maggior parte dei casi coincidono, in altri no.

In genere le posizioni politiche di Tajani sono risultate in linea con il PPE: è a favore del libero commercio e di una riduzione delle regolamentazioni per le imprese, supporta gli attuali progetti Ue per la costruzione di una difesa comune e il ricollocamento dei rifugiati tra gli stati membri. Al tempo stesso è meno ostile verso la Russia rispetto alla media dei suoi colleghi di gruppo politico, sostiene difatti uno sviluppo delle relazioni, in linea con la maggior parte degli eurodeputati italiani che sarebbero, secondo quanto rilevato da Vote Watch Europe, a favore di una riconciliazione con Mosca. Il neopresidente del Parlamento Europeo, sostenitore dell’idea che l’Italia sia fortemente danneggiata dalla competizione fiscale di altri stati nell’attrarre business, è inoltre favorevole a misure che migliorino l’armonizzazione del sistema delle tasse all’interno dell’Ue.

Popolari, Liberali e Conservatori convergono su posizioni politiche comuni rispetto alle politiche economiche: condividono un approccio positivo al libero commercio e alla riduzione della burocrazia per le imprese. Guardando a dossier del mercato interno poi, i tre gruppi collaborano già tra loro e ricevono anche il supporto della parte più economicamente liberale dei Socialisti, che risultano strategici per raggiungere la maggioranza su questi temi. In questo momento però l’alleanza intorno a Tajani potrebbe soffrire di uno spostamento del Gruppo S&D verso sinistra e in questo caso potrebbe risultare necessario affidarsi ai falchi euroscettici per spingere in plenaria la propria agenda economica. Potrebbe diventare difficile quindi per questa coalizione stabilire una collaborazione legislativa permanente sui dossier in arrivo all'Europarlamento. L’accordo su un’agenda pro Europa tra Liberali e Popolari non può certamente trovare una facile conversione dei Conservatori. E i tre gruppi politici non sono in grado di costituire un’alleanza coesa, perché non hanno la maggioranza dei seggi in Parlamento.

Le divergenze sui dossiers e su alcune politiche non mancano tra i tre gruppi alleati.

L’Alde e i Conservatori hanno differenti posizioni anche sulle violazioni dello stato di diritto di paesi come l’Ungheria e la Polonia. Ma anche nelle politiche sull’immigrazione, i diritti delle donne, i Liberali sono molto più vicini alla sinistra che ai Popolari e Conservatori. Il gruppo di Verofstadt è a favore di una società aperta , mentre i suoi alleati sono piuttosto concentrati sulla difesa e dei valori tradizionali. Per queste ragioni, considerando le visioni opposte su alcuni temi, la parte social-liberale dell’Alde non era favorevole all’accordo per sostenere Tajani alla presidenza dell’Eurocamera. Secondo Vote Watch Europe il neopresidente sembra rappresentare l’idea di una maggiore integrazione europea, una migliore cooperazione sull’immigrazione, le tasse e la difesa, i dati dimostrerebbero, nonostante l’accordo per la sua elezione con un gruppo euroscettico, il suo intento nel continuare il percorso del Parlamento Ue su un’agenda pro Europa .

