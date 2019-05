Il progetto Trump di muro con il Messico e le barriere esistenti

Il muro al confine col Messico promesso da Donald Trump si farà ma il progetto non è stato ancora definito e finirà per somigliare più alle barriere già esistenti. L'esempio citato in passato dal neo presidente è stato quello della Grande Muraglia cinese, con un costo previsto dallo stesso tycoon sugli 8 miliardi di dollari. «Al 100% a carico del Messico», continua a ribadire Trump, che pero' ha spiegato come solo una volta, in un articolo sul Washington Post: se il Paese non accetterà di pagare ''una somma una tantum'', verrà cambiata una regola dell'US Patriot Act (una legge anti terrorismo) tagliando così parte dei fondi inviati dagli immigrati messicani in patria attraverso i bonifici.

Insomma, se gli Usa saranno costretti a sborsare i soldi, «poi il Messico ci rimborserà in qualche modo», come ha detto anche recentemente. Il transition team intanto ha chiesto al dipartimento dell’Homeland security (corrispondente al ministero dell'interno, ndr) di valutare tutti gli asset disponibili per la costruzione della barriera. Dogane e staff per la protezione dei confini hanno inoltre identificato oltre 650 km dove potrebbe essere eretta una nuova barriera, lungo i circa 3.200 km di frontiera tra San Diego e Tijuana che lambiscono quattro Stati Usa - California, Arizona, New Mexico e Texas - e sei Stati messicani.



Al momento circa 1.030 chilometri sono già protetti da forme di recinzione non contigue, costruite in tre diverse operazioni. Si tratterebbe quindi di aggiungerne altre, meno però di quelle esistenti. E potrebbe non essere tutto muro, ma in parte anche una serie di recinzioni con reti metalliche o filo spinato, come ha ammesso Trump dopo l'elezione, in accordo con quanto proposto dai repubblicani al Congresso. Alla fine, quindi, potrebbe essere una operazione tutto sommato limitata, non certo una nuova Muraglia cinese, ma di grande impatto mediatico sull'immaginario collettivo di un elettorato che continua a gridare «Build the wall, build the wall».

