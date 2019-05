L’Europa giochi d’anticipo sulla City

Se vuoi la pace, prepara la guerra, consigliava la saggezza latina. Nel caso della Brexit e del ruolo importante che la City di Londra ha per la finanza europea, questo significa che l’Unione, invece di attendere passivamente quello che la signora May, primo ministro inglese, deciderà di fare, deve muoversi in anticipo, preparando e annunciando fin d’ora l’atteggiamento dell’Europa su almeno tre punti: passaporto finanziario; infrastrutture sulle transazioni in euro; collocazione e ruolo dell’Autorità bancaria.

Negli ultimi giorni le dichiarazioni del governo inglese sulla trasformazione in atti politici del risultato del referendum sulla cosiddetta Brexit, a partire dalle dichiarazioni del suo primo ministro, hanno assunto un tono muscolare. Uno dei punti più sensibili su cui le scelte del Regno Unito e dell’Unione finiranno per intrecciarsi è quello della banca e della finanza. È indubbio che oggi il rapporto tra la finanza europea da un lato e il ruolo di Londra dall’altro lato è osmotico. Allo stesso tempo, il contributo che il centro finanziario londinese dà alla crescita del prodotto interno inglese è altrettanto rilevante. Alcune stime indicano che i proventi finanziari che Londra assicura al Regno Unito ammontano a 200 miliardi di sterline – attorno a un decimo del suo prodotto totale – e di cui un quarto direttamente attribuibile agli scambi con l’Unione.

È evidente che una rottura traumatica dei rapporti tra Londra e Bruxelles provocherebbe danni bilaterali. Ma proprio per questo è responsabile – e forse anche strategico – che la Commissione europea prepari e annunci in anticipo quali saranno i passi che concretamente l’Unione metterà in atto per evitare che le legittime scelte del governo britannico provochino danni alla tutela della stabilità bancaria e finanziaria in Europa. Il principio è quello che venne adottato quando, all’indomani della Grande Crisi, si è iniziato a parlare dei cosiddetti testamenti (living will) finanziari. Ovvero: di fronte a un conglomerato finanziario, grande e complesso, il cui rischio di fallimento può creare un effetto domino sistemico, occorre definire un piano di emergenza che consenta di “smontare” e “rimpicciolire” il conglomerato, minimizzando le esternalità su altri soggetti.

La City di Londra è un conglomerato di attività finanziarie rilevante e complesso; occorre allora definire e annunciare in anticipo come smantellare e minimizzare i rapporti con l’Unione europea, in modo da evitare che una rottura dei rapporti tra le due controparti danneggi i cittadini europei.

I temi che i politici europei devono affrontare sono almeno tre. In primo luogo occorre disciplinare i modi e i tempi del ritiro del cosiddetto passaporto finanziario. Con l’espressione passaporto europeo si intende il complesso delle autorizzazioni che consentono il libero esercizio della produzione e distribuzione di prodotti bancari e finanziari nel perimetro dell’Unione. Di tale passaporto oggi fanno largo uso tutti gli intermediari – dalle banche agli investitori istituzionali – che operano da Londra, ma in tutti i Paesi dell’Unione. L’Europa deve prevedere come inibire l’utilizzo di tale passaporto, con un disegno delle inibizioni inversamente correlato ai tempi e ai modi del negoziato tra il Regno Unito e l’Unione. Il ritiro del passaporto finanziario deve essere generale – dalle banche a tutti gli altri intermediari finanziari – e impermeabile, vale a dire evitare che tale ritiro possa essere addolcito da accordi bilaterali tra Londra e Dublino, o tra Londra e Washington.

In secondo luogo occorre prevedere tempi e modi per inibire che le infrastrutture monetarie e finanziarie che regolano transazioni denominate in euro continuino ad essere ubicate a Londra. È questo un tema molto caro alla Bce, come responsabile della vigilanza europea e garante della sana e regolare gestione dei pagamenti. L’Unione deve definire come e dove rimpatriare le infrastrutture finanziarie che riguardano l’euro. Finora la Corte di Giustizia ha reso possibile che le infrastrutture euro abbiano potuto essere ubicate a Londra, ma l’opzione Brexit renderà l’usbergo della Corte sempre meno utilizzabile – non è proprio uno degli obiettivi dichiarati del primo ministro inglese quello di avere le “mani libere” dai lacci e lacciuoli della Corte europea?

Infine l’Ue deve definire fin d’ora una nuova collocazione dell’Autorità bancaria europea (Eba), e magari cogliere l’occasione per ripensarne ruolo e poteri. Oggi le debolezze dell’Eba sono essenzialmente due. La prima è logistica: la sua collocazione a Londra è evidentemente insostenibile, se gli annunci del governo inglese diverranno atti concreti. La seconda è funzionale: oggi l’Eba è un’autorità debole e controversa. È debole perché non ha i requisiti di indipendenza e credibilità che sono stati assicurati fin dalla sua fondazione alla Bce. Di riflesso anche la sua politica di regolamentazione bancaria è stata sistematicamente criticata, avendo messo in atto scelte in cui il rischio di “cattura” da parte delle banche e dei governi più influenti non può mai essere escluso.

La Ue deve preparare il testamento finanziario dei rapporti con la City di Londra. È una condizione utile non solo per aumentare la credibilità delle azioni nelle trattative con il governo inglese, ma anche per testare la coesione interna all’Unione dei diversi Paesi. Fidarsi è bene, ma gli atti concreti sono molto più efficaci dei proclami.

