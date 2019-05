La democrazia inglese e gli interessi dell’Unione

La sentenza della Corte Suprema britannica non cambierà molto probabilmente il destino finale della Brexit, ma dà a Westminster quel che è di Westminster. La democrazia parlamentare più celebrata d’Europa sembrava essersi dimenticata di sé stessa, archiviando una scelta storica senza un passaggio formale e sostanziale davanti alla Camera dei Comuni e a quella dei Lords. Un bene per Londra, crediamo, che tuttavia non coincide, necessariamente, con gli interessi del resto dell’Unione se il significato ultimo sarà un nuovo tergiversare nelle relazioni anglo-europee.

La sentenza dei supremi giudici ridà equilibrio alle ricadute di un referendum che sembrava, d’improvviso, avere cancellato la voce di deputati che da decenni varano leggi del Regno in larga misura generate dal processo comunitario. Sembrava, soprattutto, che il “no” del 23 giugno potesse dettare, al buio, tutti i passi successivi del complesso iter di recesso, financo le modalità ultime, in un’opinabile interpretazione ultra-estensiva della voce del popolo manifestata nel contesto di una democrazia parlamentare. Il voto di giugno – sostengono alcuni brexiters – è stato in primo luogo contro l’immigrazione, pertanto non potremo mai accettare cessioni di sovranità sul controllo dei confini. Il voto di giugno – concludono altri eurofobi – è il segno della prevalente protesta contro la delegittimazione delle nostre corti di giustizia. Un dissenso, quello del 23 giugno, che i membri di un governo dirottato dagli euroscettici hanno cercato di tirare per la giacchetta, con l’obbiettivo di orientare il negoziato prossimo venturo. È stato sorprendente assistere alla determinazione del governo Tory di Theresa May nel voler tagliare fuori un Parlamento occupato in maggioranza – risicata, ma maggioranza – dai deputati conservatori. È evidente, si obietterà, perché le faglie tracciate dal dilemma “Europa si-Europa no” aprono squarci in tutte le forze in campo ai Comuni, Tory in primo luogo.

Realtà incontestabile, ma non convincente abbastanza per spingere un governo ad appellarsi alla royal prerogative – istituto che da ieri crediamo avrà un glorioso futuro dietro le spalle – per evitare l’azione del Parlamento. La sentenza dei supremi giudici, tuttavia, non ha soltanto un significato preciso nella diatriba sui poteri del Regno, ma porta con sé ricadute dirette sui tempi e le modalità della Brexit.

Crediamo che alla fine i Comuni non si opporranno al voto con cui dovranno attivare l’articolo 50 del Trattato di Lisbona. Theresa May avrà il sostegno del Labour di Jeremy Corbyn e quell’assemblea che fino al 22 giugno era schierata con i i remainers si ritroverà brexiters per non smentire la volontà ultima degli elettori. I Lords punteranno un poco di più i piedi, ma è opinione condivisa che non negheranno il loro “sì”. Il destino finale di Londra non dovrebbe mutare, dunque, anche se da ieri l’opzione di un secondo referendum, legato magari ad elezioni anticipate, appartiene al regno del teoricamente possibile a causa delle incertezze implicite al setaccio parlamentare. Muteranno, invece, le fasi intermedie del cammino verso l’addio euro-britannico e magari anche il calendario nonostante le rassicurazioni espresse dal governo. La data del 30 marzo per avviare l’articolo 50 non è più garanzia assoluta come Theresa May avrebbe desiderato; correzioni parlamentari potrebbero addolcire la Brexit destinata, magari, a farsi meno hard e un poco più soft di quanto l’esecutivo va annunciando da settimane. Il Labour chiede garanzie su tariffe doganali nell’Ue e si batterà per un voto vincolante del Parlamento sull'intesa prima della firma euro-britannica. I nazionalisti scozzesi minacciano una pioggia di emendamenti al disegno di legge che il governo presenterà a giorni. Qualcosa di analogo faranno i veri oppositori alla Brexit, i LibDem, e quel percorso precipitoso verso la separazione sarà sincopato dai paletti dell'esame parlamentare. È un bene, lo ripetiamo, per il Regno Unito, vittima fino ad ora di un’iper reazione di marca hard Brexit prodotta dal trauma del “no” e dalla caccia al consenso che ne è derivata. Non è affatto detto che sia un bene anche per l’Europa. Una Gran Bretagna più consapevole del legame con l’Ue, capace di farsi portavoce anche della volontà popolare estesa al 48% dei votanti sconfitti al referendum, è auspicabile. A condizione che questa ritrovata moderazione, scandita dal maggiore controllo parlamentare, non porti con sé i tempi biblici di una ritrovata incertezza

nella relazione euro-britannica. L’Unione non può permettersi eccessive lungaggini da parte d Londra.

La Brexit è una realtà e quale Brexit sarà, Theresa May ce lo ha detto una settimana fa, tracciando una linea che promette di non essere in asse con quella prevalente in Parlamento. Presupposti per un calendario che si estende, scenario che l’Unione europea a Ventisette non può più permettersi. E Londra deve esserne resa immediatamente consapevole.

