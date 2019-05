Grecia, Corte suprema respinge estradizione di otto militari turchi

La Corte suprema greca ha respinto la richiesta di estradizione per gli otto militari turchi fuggiti in Grecia con un elicottero dopo il fallito golpe militare

in Turchia dello scorso 15 luglio. Il governo di Ankara ha chiesto con forza ad Atene l'estradizione degli otto militari, che si sono tuttavia dichiarati estranei al colpo di stato. In risposta iI procuratore generale di Istanbul ha emesso dei mandati i d'arresto per gli otto soldati turchi cui la Grecia ha negato l'estradizione.

Il presidente della Corte suprema greca Giorgos Sakkas, leggendo la decisione, ha detto che è improbabile che i militari turchi possano affrontare un «processo equo qualora dovessero tornare nel loro Paese natale».

Da circa sei mesi gli otto militari turchi stanno portando avanti una battaglia legale per chiedere l'estradizione in Grecia, sostenendo che se fossero restituiti alle autorità di Ankara subirebbero maltrattamenti in carcere. Insomma la piccola ed economicamente disastrata Atene ha deciso di seguire la strada della difesa dei diritti umani senza compromessi. La sentenza è anche una sfida aperta alla politica sempre più autoritaria del presidente turco Erdogan che nel frattempo sta trasformando il paese in una repubblica presidenziale. I giudici greci, con la sentenza emessa, hanno in pratica dichiarato di non fidarsi dello stato di diritto in Turchia. Una bella lezione di civiltà da un piccolo Paese alle prese con una lunga crisi economica e ostaggio della crisi dei migranti, la cui chiave è proprio nelle mani del potente vicino orientale. L’Unione europea non dovrebbe mancare di dare solidarietà al giudizio della Corte suprema greca in nome dei valori europei di rispetto dei diritti umani.

Le leggi greche ed europee non consentono l'estradizione in un Paese in cui l'indagato potrebbe essere in pericolo di tortura o se la sua vita è in pericolo. Il governo greco, guidato da due anni da Alexis Tsipras, teme che la sentenza possa pesare sul rapporto già teso tra le due nazioni. I due paesi, entrambi membri della Nato, hanno una lunga storia di tensioni alle spalle e dispute territoriali di lunga data. Ora la sentenza non potrà che scatenare tensioni da anni sopite.

