«Gli opposti si attraggono»: May ottimista su incontro con Trump

Gli opposti si attraggono, ha dichiarato Theresa May prima di incontrare il neopresidente Usa Donald Trump, mentre lui l’ha chiamata «la mia Maggie», ricordando l’alleanza politica ma anche l’amicizia genuina tra Ronald Reagan e la Thatcher. Entrambe le parti vogliono che l’incontro di oggi alla Casa Bianca sia un successo.

La May non ha nascosto la soddisfazione per essere stata scelta come primo leader mondiale a incontrare il presidente. Un segnale chiaro, secondo Londra, della volontà di Trump di rilanciare e rafforzare la storica “special relationship” tra Gran Bretagna e Stati Uniti.



I punti in comune

Su alcuni fronti i due leader, nonostante le evidenti differenze di temperamento, carattere e modus operandi, si trovano già d’accordo. In primo luogo il commercio: entrambi vogliono delineare al più presto i termini di un accordo bilaterale di libero scambio che possa essere siglato subito dopo Brexit. La Gran Bretagna non può avviare negoziati commerciali con alcun Paese prima di avere concluso le trattative di uscita dalla Ue, ma intende stabilire un dialogo e porre le basi per firmare accordi subito dopo il divorzio da Bruxelles.

L’altro tema è la politica estera: la May nel suo discorso ai repubblicani a Philadelphia ieri sera ha dichiarato che «l’era degli interventi militari è finita»: Londra e Washington non torneranno alla «politica fallita» che in passato ha portato a intervenire in Iraq, Afghanistan e Libia. Trump ha detto più volte che gli Stati Uniti non intendono essere più i guardiani del mondo, ribadendo la sua politica più isolazionista all’insegna dello slogan “America First”.

Al tempo stesso però, la May ha detto che Londra e Washington devono continuare a collaborare in materia di difesa e sicurezza e che insieme possono tornare a «guidare il mondo», perché non bisogna rassegnarsi all’inevitabilità di un declino dell’Occidente e dell’egemonia asiatica. Questo è in linea con la volontà di Trump di “make America great again” anche contrapponendosi alla Cina.

Le differenze

Su altri temi i due leader sono invece molto lontani, e sarà interessante vedere se questi argomenti verranno affrontati durante l’ora di colloqui oggi nell’Oval Office. In primo luogo l'importanza per Londra di salvaguardare la Nato, che invece Trump ha bollato come «un’organizzazione che ha fatto il suo tempo». In secondo luogo l’approvazione da parte del presidente Usa dell’uso della tortura per ottenere informazioni da presunti terroristi. La May ha ribadito che l’uso della tortura è illegale e inaccettabile per il Governo britannico, ma ha anche fatto capire che non ha intenzione di «fare sermoni» al neopresidente al loro primo incontro. Il terzo punto di potenziale scontro è la Russia: Trump ha detto di voler collaborare con il presidente Putin, mentre la May ha detto che «bisogna stare molto attenti».

La May arriva alla Casa Bianca portando doni: per il presidente una “quaich”, un tipico vaso scozzese che rappresenta l’amicizia, per ricordare che la madre di Trump è nata in Scozia. Per la first lady Melania invece un cestino di prodotti biologici che provengono da Chequers, la casa di campagna ufficiale dei premier britannici, con succo di mela, marmellata di susine e biscotti fatti in casa.

© Riproduzione riservata