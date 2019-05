Trump a May: «La Brexit sarà una cosa fantastica per Londra»

Donald Trump e Theresa May, al termine del primo primo incontro internazionale del neopresidente americano, hanno celebrato gli stretti legami tra Stati Uniti e Gran Bretagna. «Una libera e indipendente Gran Bretagna è una benedizione per il mondo», ha detto Trump in apertura della conferenza stampa congiunta dei due leader, un riferimento indiretto al suo sostegno a Brexit che May sta gestendo. In seguito ha aggiunto esplicitamente di aver avuto ragione «nel prevedere il successo di Brexit» e che l'uscita dall'Unione Europea sarà «una cosa fantastica» per l'Inghilterra.

Al lavoro per un accordo commerciale

Ulteriori colloqui per un'intesa commerciale con Londra, ha continuato Trump, verranno organizzati. La Gran Bretagna non può avviare negoziati formali finché non ha completato la rottura con la Ue. May, da parte sua, ha preannunciato una visita di stato di Trump alla Regina entro l'anno e ha dichiarato che la discussione ha affrontato il tema di come «approfondire i rapporti commerciali» bilaterali. Un patto tra Stati Uniti e Gran Bretagna sull'interscambio, ha indicato, «sarebbe un vantaggio per entrambi i Paesi». Trump, alla domanda se intenda eliminare sanzioni alla Russia rafforzate in risposta alle interferenze di Mosca nelle elezioni americane, non ha scoperto le sue carte: ha risposto che «vedremo che cosa accadrà alle sanzioni». Il neopresidente avrà domani un colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin nel quale discuterà anche di sicurezza, terrorismo e lotta a Isis.

«Sì al waterboarding ma decide Mattis»

Sul ricorso alla tortura contro i nemici combattenti, Trump ha ha ribadito di credere che il waterboarding - una sorta di annegamento controllato - «funzioni» ma ha detto che deferirà al Segretario alla Difesa James Mattis, che è contrario. «Non sono necessariamente d'accordo, ma il capo del Pentagono prevarrà su di me, perché gli darò questo potere», ha aggiunto. E ha precisato che gli Stati Unti «vinceranno con o senza il waterboarding» dei detenuti alla lotta al terrore.



Telefonata «amichevole» con Pena Nieto

Affrontando il delicato terreno del commercio e dell'immigrazione Trump è intervenuto per cercare di far rientrare la crisi con il Messico. Ha detto di aver avuto una «telefonata molto amichevole» con il presidente messicano Enrique Pena Nieto. Lo sviluppo è arrivato dopo che un vertice tra i due leader il 31 gennaio era stato cancellato in seguito alla decisione di Trump di avviare la costruzione di un muro al confine e di sostenere che avrebbe obbligato il Messico a finanziarlo. Il governo messicano ha confermato il colloquio «costruttivo». I due leader hanno concordato di non discutere più pubblicamente le loro differenze di opinione sul muro. E le squadre negoziali dei due paesi sono state istruite di proseguire i negoziati.

Trump firma due ordini: contro terroristi e per rafforzamento esercito

Dopo il vertice con la May Trump ha firmato due ordini esecutivi: il primo prevede nuovi controlli estremamente accurati sull'immigrazione per impedire ai terroristi islamici di entrare negli Usa. «Non abbiamo dimenticato la lezione dell'11 settembre», ha osservato; il secondo riguarda «una grande ricostruzione dell'esercito».

© Riproduzione riservata