Addio mamma tigre, la scuola cinese non basta più

Come si misura la buona scuola? A quali requisiti deve rispondere un'istruzione superiore che sia in grado di formare studenti adatti ad affrontare le sfide del nuovo millennio? Servono più conoscenze matematiche e scientifiche, bisogna “adottare” il modulo degli STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) o sono necessarie altre competenze?



Alcuni paesi occidentali consapevoli di avere forti carenze in almeno una delle competenze scolastiche di base (matematica, scienze, lettura) certificate ogni tre anni dai test del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) hanno cercato di imitare i modelli orientali per cambiare rotta ed evitare che i posti nelle migliori università vengano sempre più spesso occupati da studenti asiatici.



La Gran Bretagna, ad esempio, ha avviato diverse sperimentazioni nelle scuole per adottare quello che proprio secondo i risultati dei test Pisa è il metodo che dà risultati di eccellenza, cioè quello cinese. Lo scorso anno la Bbc ha trasmesso il documentario “Are our kids tough enough” che racconta la vita di cinquanta teenager inglesi immersi per 30 lunghi giorni in una scuola dove sono stati adottati metodi e professori importati dalla Cina.

Un'ora di ginnastica tutte le mattine, 10, 12 ore si studio al giorno e molta disciplina hanno dato i risultati sperati. Una performance del 10% superiore rispetto ai loro coetanei. Ora però, ne parla il Financial Times nell'articolo «Why are schools in China looking west for lessons in creativity?» anche i cinesi si sono accorti che i test non sono tutto e che il sistema educativo va rivisto per contribuire in maniera più incisiva sia al benessere della nazione, sia al loro progetto di conquista di dominio economico e culturale su scala globale.

Il primo passo è stato quello di inviare i pargoli a studiare all'estero: 46mila studenti cinesi hanno partecipato a scuole superiori americane nel 2015 e altrettanti in Gran Bretagna. Il secondo quello di comprare interi college allo scopo di formare i figli dei funzionari governativi e dei nuovi ricchi.

“Le scuole cinesi introducono corsi di creatività, quelle europee rincorrono la scienza per paura della Cina ” Il paradosso





Il benessere crescente e la fine della politica del figlio unico hanno però creato una nuova domanda anche in patria ed è per questo che molti college occidentali stanno aprendo delle succursali sul suolo cinese. Bohunt la scuola privata che aveva fatto l'esperimento cinese sta per aprire una gemella a Wenzhou.

La domanda viene anche incoraggiata dal ministero della Pubblica Istruzione cinese che sta indirizzando la formazione scolastica verso “creatività” e “innovazione” promuovendo corsi di teatro, musica e arte. Il paradosso però è che queste stesse materie, sottolinea Ft, vengono sacrificate nei paesi occidentali per favorire quelle scientifiche: «I governi occidentali pensano di dover proteggere i loro interessi, modificando la loro formazione in modo che i cittadini non finiscono per “lavorare per i cinesi”, ma questi ultimi invocano il soccorso delle materie umanistiche e creative per essere più innovativi e produttivi».

Korea Style

Un altro esperimento è stato condotto in Corea. Nel documentario School Swap Korean Style, trasmesso sempre dalla Bbc, la giornalista del Sunday Times Sian Griffiths ha accompagnato tre studenti liceali del Galles a passare alcuni giorni in una scuola a Seoul.

Sei ore di sonno al giorno e il resto del tempo passato sui banchi in classe, in biblioteca o prendendo lezioni private per raggiungere l'eccellenza. Il 65% dei liceali coreani e il 50% degli universitari va a ripetizione, un business questo che vale in Asia 200 miliardi di dollari . I tre ragazzi sfiancati dopo l'esperimento hanno però commentato negativamente l'esperienza: l'istruzione coreana è basata principalmente sullo studio mnemonico e questo sicuramente li avvantaggia nei test ma oltre a questo non c'è nulla altro da condividere.

Diverso il giudizio sui professori che in Corea del Sud vengono idolatrati: «Ai professori coreani viene dato lo stesso rispetto che noi siamo soliti riservare ai medici. Questo status permette loro di ottenere molta più attenzione e devozione dagli studenti».

Lo studio matto e disperatissimo dei coreani, che ha contribuito a trasformare in 50 anni il Paese nella quale l'80% della popolazione era analfabeta in una potenza economica globale, ha anche altri aspetti negativi. Qui si registra il più alto tasso di suicidi al mondo e sempre il suicidio risulta essere la prima causa di morte per la fascia d'età 10-30 anni. I giovani coreani muoiono letteralmente sui libri e non sono affatto felici di farlo, hanno infatti, secondo le classifiche Pisa, il più basso tasso di soddisfazione scolastica.

Il copia e incolla? Non funziona

Quello che è certo è che copiare dai Paesi primi della classe non dà buoni frutti. Per Gabriel Heller Sahlgren, direttore del Centro per lo Studio della riforma dell'istruzione finlandese, tutti i paesi che hanno cercato di imitare il loro modello, senza tener conto che i fattori socio-economici e demografici tipici della piccola nazione del Nord Europa, hanno fallito.

E nonostante resti sempre in testa alle famose classifiche anche la Finlandia, dodicesima in matematica, quinta in scienze e quarta in lettura, mostra le prime crepe. Nell'ultima rilevazione Pisa del 2015 resa pubblica nel dicembre scorso, i punteggi relativi ai tre test sono in calo mentre tutti gli altri paesi di prima fascia hanno ottenuto gli stessi risultati o sono leggermente migliorati.



Guardare altrove, conclude l'Ft, sembra dunque essere solo un alibi per i governi che non investono abbastanza nel proprio modello educativo. C'è poi da considerare l'aspetto familiare.

Solo sette anni fa fece scalpore il libro di Amy Chua, professoressa di diritto alla Yale University ”Battle Hymn of the Tiger Mother” che decantava le meraviglie della disciplina cinese per allevare dei pargoli studiosi e determinati. La mamma sinoamericana vietava alle figlie tutte le attività di puro intrattenimento a favore di lezioni di pianoforte e violino e pretendeva, pena punizioni esemplari, voti eccellenti in tutte le materie.

A distanza di sette anni anche il grido di battaglia della mamma tigre si è affievolito: il futuro che aspetta i nostri figli è molto più complicato di quello che si immagina possa essere servito facendo copia e incolla dal rigore asiatico, ancora di più se in cambio non si è disposti a dare nulla, sia come genitori, sia come insegnanti.

