Koike: «Tokyo piu' attraente per gli investimenti stranieri»

Make Tokyo Great Again!”. La governatrice metropolitana di Tokyo, Yuriko Koike, prende in prestito da Donald Trump lo slogan con cui assicura ai potenziali investitori stranieri la sua volonta' di fare della capitale giapponese il miglior luogo al mondo per condurre business. Lo fa, pronunciando la frasetta in in inglese, nel corso di un apposito seminario per l'attrazione degli investimenti nella metropoli, anche se poi aggiunge che lo slogan si deve applicare all'intero Giappone (“Make Japan Great Again”). Del resto, la dinamica governatrice ha dato vita a una sua organizzazione politica con cui si propone di conquistare l'assemblea metropolitana alle prossime elezioni di luglio, sotto lo slogan “Prima di tutto i cittadini”, ossia “Cittadini First!” (con il “First” in inglese nipponizzato).



Certo, l'obiettivo di attrarre piu' investimenti diretti esteri (FDI) e' comune con il governo centrale e si estende all'intero Paese, come ha sottolineato il presidente della Japan External Trade Organization (Jetro), Hiroyuki Ishige, che ha lanciato un suo slogan (“Talk to Jetro First!”, contattate anzitutto la Jetro) rivolto ai potenziali investitori esteri (la Jetro ha un ufficio anche a Milano, al quale le piccole e medie imprese possono rivolgersi in primo luogo).

Koike, pero', e' diventata governatrice in contrapposizione con il partito di governo di cui aveva fatto parte e sta dando grattacapi all'esecutivo del premier Shinzo Abe su vari fronti, dalla preparazione delle Olimpiadi 2020 ai piani di trasferimento del mercato del pesce di Tsukiji.



Il Tokyo Metropolitan Government (TMG), in particolare, punta a ristabilire il ruolo della citta' come il principale centro finanziario e di ricerca per l‘Asia: dal 2013 gia' una ottantina di gruppi esteri hanno posto o promesso di stabilire il quartier generale regionale (o quello della ricerca) nel territorio metropolitano. Tre nuove misure sono state annunciate a gennaio per attrarre societa' di asset management, gruppi di Fin Tech e altre organizzazioni finanziarie: saranno rafforzati i servizi di consulenza e i “programmi di accelerazione” degli investimenti e il supporto sara' esteso a dopo l'ingresso sul mercato. Un esempio pratico riguarda la pubblicazione di manuali dettagliati in inglese sulle procedure per ottenere licenze in ambito finanziario. Un altro concerne il decollo di “zone economiche speciali” all'interno dell'area metropolitana per una serie di servizi in regime di deregulation, ad esempio per favorire l'arrivo di studi medici stranieri e di scuole internazionali.



Riferendosi alla classifica di Conde' Nast Traveler che ha piazzato Tokyo al primo posto al mondo, Koike ha evidenziato che – se gia' la metropoli brilla come luogo da visitare o per vivere – in futuro dovra' esser al top anche come ambiente per il business, traendo inoltre vantaggio dalle nuove strutture in costruzione per i Giochi Olimpici del 2020. La governatrice ha citato 5 strategie di crescita sotto la parola First: F come Finance, I come Innovation, R come Rise, S come Success e T come Technology. Tra gli obiettivi, un Pil metropolitano che raggiunga i 120mila miliardi di yen (da 95mila) e un numero di turisti stranieri piu' alto (25 milioni da 11,89 milioni). Entro il 2020 il target e' anche quello di attrarre altre 40 istituzioni finanziarie e altri 40 centri di ricerca di avanguardia nell'intelligenza artificiale e nell'Internet delle Cose. La semplificazione delle procedure amministrative sta avvenendo soprattutto attraverso il “Tokyo One-Stop Business Establishment Center”, con sede presso la Jetro. Ma ci sono nuove deregulation specifiche: l'imprenditore straniero può ricevere lo status di residente (con visto come “business manager”) per sei mesi per fondare l'attività, sottomettendo al governo metropolitano i piani di business; dopodiché potrà richiedere all'Immigrazione il prolungamento del suo status.

