Trump fa risorgere il Messico nazionalista: milioni di bandiere sui social

bastata una settimana di presidenza americana per risvegliare il nazionalismo del Messico. Donald Trump riuscito in un'impresa fallita dagli ultimi 5 presidenti messicani. La bandiera tricolore, sui social network, l'icona pi scelta: i profili WhatsApp e Twitter, Facebook e Instagram registrano un'impennata senza precedenti. Il rapporto con gli Stati Uniti, questo noto, stretto, non solo per le decine di milioni di messicani che vivono negli Stati Uniti, per gli accordi economici vigenti tra i due Paesi, ma soprattutto per quell'osmosi culturale che si creata nel tempo, soprattutto lungo i 3mila chilometri di confine tra i due Paesi.

Lo spot della birra Corona, in risposta agli annunci di Trump sul Muro, ha ottenuto milioni di visualizzazioni su Youtube. Il video non cita espressamente il presidente americano ma diventato virale in poche ore. L'America la terra delle opportunit, la terra con pi di mille milioni di abitanti. America selvaggia, America multiculturale, America unita. Basta usare il nostro nome per generare divisioni! Siamo la terra del mix culturale, siamo orgogliosi dei nostri colori, siamo il continente che tocca i due poli, siamo l'ombelico del mondo e anche i suoi polmoni.

Le prossime settimane saranno cruciali per verificare se gli annunci di Trump si trasformeranno in vere e proprie richieste di annullamento del Nafta, il trattato di libero commercio tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Intanto l'opposizione messicana sfrutta al meglio le umiliazioni subite dal presidente Enrique Pea Nieto. Il leader del Prd, (Partido de la Revolucin democratica), di centrosinistra, Andres Manuel Lopez Obrador, guadagna consensi e, dopo aver incassato un paio di sconfitte alle precedenti elezioni presidenziali, registra – secondo i sondaggi – un picco di popolarit. Il voto presidenziale in programma nel 2018.

Invece, proprio quest'anno ricorre il centesimo anniversario della Costituzione messicana del 1917, completata 7 anni dopo la Rivoluzione del Messico, datata 1910. Una Revolucin centrata su tre principi cardine: la riforma agraria (ottenuta attraverso l'esproprio dei latifondisti), una rete di leggi a protezione degli operai, la sorveglianza dello stato sulle risorse del sottosuolo.

