Usa-Messico, 5 milioni di posti di lavoro appesi a un filo

L’interscambio commerciale tra Stati Uniti e Messico vale mezzo trilione di dollari l’anno, oltre un milione di dollari al minuto. Interrompere completamente i rapporti commerciali tra i due Paesi costerebbe agli States qualcosa come 4,9 milioni di posti di lavoro. La stima arriva da una recente ricerca (Growing Together: How Trade with Mexico Impacts Employment in the United States) del Wilson Center’s Mexico Institute, think thank apolitico. Non dimentichiamo infatti che il Messico è la seconda destinazione dell’export statunitense, il terzo partner commerciale e la patria d’origine del maggior numero di immigrati presenti negli States.

Naturalmente gli Stati più vulnerabili al rischio protezionismo sono quelli del Sud, come la California (dove i posti di lavoro legati al commercio col Messico sono ben 556mila) e il Texas (382mila), ma in realtà la geografia degli impieghi in pericolo spazia in tutto il Paese: dallo Stato di Washington ai confini col Canada (107mila) al Michigan di Detroit (138mila), passando persino dal microscopico Delaware (15mila) alla gelida Alaska (11mila) e alle lontanissime Hawaii (27 mila).

Tutti posti di lavoro di basso livello? No, spiega il vicedirettore del Mexico Institute, Christopher Wilson: alcuni sono nei campi o in fabbrica, ma altri in servizi come la sanità e persino la finanza. Ma il settore che comunque verrebbe più colpito è proprio quello automobilistico, esempio perfetto secondo Wilson dei benefici che si possono trarre da un’integrazione commerciale multinazionale. «Senza la disponibilità degli impianti messicani di assemblaggio automotive vicini al confine, è possibile che parte del network produttivo possa migrare altrove, magari in un altro continente».

Chiudere le porte al Messico dopo aver costruito un sistema di specializzazioni produttive così integrato nella sua filiera avrebbe effetti rovinosi anche sulle professioni di alto profilo, beneficiarie negli Stati Uniti della redistribuzione multinazionale del lavoro. Come hanno spiegato gli economisti Theodore Moran e Lindsay Oldensk in una serie di studi pubblicati dal Peterson Institute for International Economics, gli investimenti a stelle e strisce in Messico hanno finito per creare posti di lavoro di alto profilo proprio negli Stati Uniti: ingegneri, manager, programmatori informatici. E questo non vale solo per l’industria automobilistica nordamericana, che resta l’esempio più lampante, ma anche per elettronica, aerospaziale e sanità. Speriamo che Donadl Trump ne sia informato.

