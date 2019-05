Brexit, sì della Camera dei Comuni ad avvio dei negoziati con la Ue

Primo passo formale per avviare la Brexit. La Camera dei Comuni britannica ha votato stasera a larga maggioranza (498 contro 114) a favore del progetto di legge che autorizza il governo di Theresa May ad avviare i negoziati per l’uscita dalla Ue attraverso la notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona alla Ue. Ora, dopo le ulteriori letture tecniche, il testo passerà alla Camera dei Lord, ma in caso di modifiche l'ultima parola resta ai Comuni. La premier May, costretta dalla Corte Suprema al passaggio parlamentare, punta a un iter spedito per poi aprire la partita con Bruxelles entro fine marzo.

Oltre ai Conservatori, anche i Laburisti hanno votato a favore. Contrari invece i nazionalisti scozzesi e i liberaldemocratici. Il ministro ombra per la Brexit del Labour, pur dichiarandosi contrario all’uscita del Regno Unito dalla Ue, ha spiegato il sì del suo partito con la necessità di rispettare la volontà popolare manifestatasi con il referendum del 23 giugno scorso.

In precedenza i deputati avevano respinto a larga maggioranza una mozione presentata dal partito nazionalista scozzese che cercava di impedire l’attivazione dell’articolo 50. Giovedì il governo britannico presenterà il «libro bianco» con il piano che intende adottare. L'esecutivo ne aveva promesso la pubblicazione nel tempo più rapido possibile a fronte delle richieste di più dettagli sulla strategia negoziale della May espresse dai deputati, in particolare laburisti.

Theresa May ha fissato il termine del 31 marzo per invocare l’articolo 50 e avviare formalmente i negoziati con la Ue per l’uscita di Londra. Negoziati che dureranno almeno due anni.

Ex ambasciatore Gb: nessun accordo con Ue fino al 2020-25

Nella sua prima apparizione pubblica dopo le dimissioni a sorpresa di un mese fa, l'ex ambasciatore britannico presso la Ue Ivan Rogers ha sottolineato che quello che inizierà tra Londra e Bruxelles sarà «un negoziato di dimensioni mai vista dalla fine della Secondo Guerra Mondiale, una trattativa monstre».

Parlando alla Commissione degli affari europei della Camera dei Comuni, Rogers ha anticipato che il negoziato sarà «infuocato». Se il divorzio tra Ue e Gb sarà pronunciato nel 2019, come è nelle attese, i responsabili europei ritengono però che «bisognerà aspettare fino agli anni 2020-25» prima che venga ratificato un accordo commerciale da parte di tutti i parlamenti nazionali e regionali dei 27 Stati membri», ha detto Rogers. Inoltre, prima ancora di abbordare il tema dell'accordo commerciale, Ue e Regno Unito dovranno accordarsi sul «conto» che Londra dovrà pagare per uscire e che, stando alle fonti europee, sarebbe tra 40 e 60 miliardi di euro, ovvero gli impegni assunti dalla Gran Bretagna nel bilancio 2014-2020.

L'ex cancelliere dello Scacchiere George Osborne ha preso le distanze dal nuovo gabinetto Tory di Theresa May durante il dibattito sulla Brexit ai Comuni , ma si è allineato in vista del voto per l'ok all'avvio dei negoziati per il divorzio dall'Ue. Il governo May «ha scelto di non dare priorità all'economia» nel negoziato con Bruxelles, ma di «privilegiare il controllo dell'immigrazione», ha polemizzato in aula Osborne, rivendicando di aver «appassionatamente» fatto campagna contro la Brexit al referendum di giugno proprio per valutazioni economiche e aggiungendo di aver «sacrificato» così la sua poltrona.

Detto questo, Osborne ha tuttavia annunciato voto favorevole al progetto di legge presentato dal governo May sull'avvio dell'iter di distacco dall'Ue, per rispetto della volontà popolare della maggioranza referendaria e per scongiurare «una profonda crisi costituzionale». Fredda la replica di Downing Street: «L'ex cancelliere parla per sé», ha detto una portavoce.

