Romania, la Ue attacca la legge salva-corrotti

Il governo della Romania, uno dei Paesi con il più alto livello di corruzione in Europa, ha deciso di ammorbidire le leggi contro gli amministratori corrotti. Decine di migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Bucarest e nelle altre città romene per protestare contro le misure volute dai socialdemocratici che guidano il Paese dallo scorso dicembre. Le nuove regole che mettono anche a rischio l’indipendenza dei giudici sono state duramente criticate oltre che dall’opposizione in Parlamento, anche dai magistrati del Paese e da tutte le organizzazioni per i diritti civili. Il presidente romeno, il centrista Klaus Iohannis, ha esortato il governo a cancellare le nuove misure per tornare al più presto a leggi più severe. Mentre la Commissione europea si è detta «estremamente preoccupata» per la mancanza di impegno della Romania contro la corruzione.

Per più leggere per i corrotti

Il governo socialdemocratico romeno ha approvato martedì un decreto di emergenza, con effetto immediato, che depenalizza una serie di reati di corruzione, incluso l’abuso d’ufficio quando il danno provocato non superi i 45mila euro. E ha anche approvato un progetto di legge che con il voto del Parlamento potrebbe portare all’amnistia per numerosi reati, comuni e commessi da amministratori pubblici. Si tratta, nei fatti, di una completa revisione di tutte le politiche messe in atto dalla romania per cercare di contrastare la corruzione da quando ha aderito all’Unione europea, dieci anni fa. Ed è stupefacente che dopo i tanti scandali che hanno tolto credibilità alla politica romena, il governo abbia fatto uan mossa tanto impopolare, aggravata dal fatto che lo stesso leader socialdemocratico Liviu Dragnea è attualmente sotto processo per abuso d’ufficio. E mentre le piazze si riempiono di decine di manifestanti - al grido di «ladri» e «traditori» - come non accadeva dal tracollo del regime comunista nel 1989, il presidente Iohannis non ha usato mezzi termini: «Oggi è un giorno nero per lo stato di diritto. Il governo ha ignorato il sogno di milioni di cittadini che vogliono vivere in un Paese senza corruzione».

In Romania - uno dei Paesi più poveri d’Europa - la corruzione è un problema grave e strutturale in molti ambiti della pubblica amministrazione della vita pubblica . Secondo le analisi dell’organizzazione Transparency International che dal 1985 elabora il Corruption perceptions index, il Paese balcanico è oggi il quarto più corrotto della Unione: peggio della Romania fanno solo Italia, Grecia e Bulgaria. Negli ultimi tre anni le indagini della magistratura hanno portato a incriminare per abuso d’ufficio più di duemila persone per un danno complessivo di circa un miliardi di euro, pari a sei volte il Pil del Paese.

Il richiamo della Commissione europea

La Commissione europea ha messo in guardia la Romania «contro ogni passo indietro» nella lotta alla corruzione e avverte - con una dichiarazione scritta del presidente Jean Claude Juncker e del primo vicepresidente Frans Timmermans, che minaccia di non far fare passi avanti al dossier per l’accesso del Paese all’area Schengen - che Bruxelles «esaminerà attentamente l’ordinanza di emergenza sul codice penale e la legge sugli atti di clemenza».

«La lotta alla corruzione deve andare avanti, non essere smantellata», si legge nella dichiarazione di Juncker e Timmermans diffusa dalla Commissione europea. «Noi - continuano i capi dell’esecutivo europeo - stiamo seguendo gli ultimi sviluppi in Romania con la più grande preoccupazione. L’irreversibilità del progresso raggiunto nella lotta alla corruzione è essenziale affinché la Commissioni valuti se in qualche momento il monitoraggio previsto potrà essere eliminato gradualmente». Dall’ingresso nella Ue la Romania è infatti sotto osservazione anche a causa dei livelli di corruzione attraverso il Meccanismo di cooperazione e verifica.

«Il rapporto pubblicato la scorsa settimana - osservano Juncker e Timmermans - ha riconosciuto i risultati raggiunti fin qui dai giudici in Romania nell’affrontare la corruzione di alto livello. Allo stesso tempo ha messo in chiaro che qualsiasi passo che mini questo progresso o abbia l’effetto di indebolire o ridurre l’ambito del reato di corruzione, avrà impatto sulle future valutazioni».

«La Commissione - concludono presidente e primo vicepresidente - mette in guardia contro ogni passo indietro ed in quest’ottica valuterà approfonditamente il decreto di emergenza sul Codice penale e la legge sugli atti di clemenza».

