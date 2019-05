Fillon nella bufera, inchiesta estesa anche a due figli

FRANCIA - La destra francese, che vede allontanarsi una vittoria alle presidenziali data per scontata fino a dieci giorni fa, ormai in preda al panico. Ufficialmente continua a difendere Franois Fillon, il suo candidato all'Eliseo, ma sono in molti a pensare che la battaglia perduta e che bisogna rapidamente cambiare cavallo. E qualcuno inizia anche a dirlo apertamente.

Quanto a Fillon, d l'impressione di aver perso il proverbiale sangue freddo, il controllo dei nervi e delle parole. Ieri mattina, davanti ai parlamentari dei Rpublicains, ha esplicitamente accusato la sinistra al potere di aver organizzato un vero colpo di Stato istituzionale. Costringendo il presidente Franois Hollande a uscire dal silenzio dell'ultimo mese e mezzo per dichiarare (attraverso il suo portavoce) che il solo potere, in questo caso, quello della Giustizia, che bisogna lasciar lavorare in pace, e le uniche regole da rispettare sono quelle della pi assoluta trasparenza.

Il richiamo all'ordine forte. Soprattutto nei confronti di un candidato che ha costruito la propria immagine (e vinto le primarie) proprio sui temi dell'onest e dell'integrit. Ma che, apparentemente, non riesce a fornire alla magistratura le prove delle sue affermazioni. E cio che la moglie Penelope ha effettivamente svolto il lavoro di assistente parlamentare per la quale ha ricevuto, sia pure in una dozzina di anni, la bella cifra di 830mila euro.



Mentre nuovi dettagli si aggiungono a quelli gi noti, aggravando la posizione di Fillon. Il “Canard Enchain”, il settimanale che una settimana fa aveva rivelato la vicenda, scrive che nel periodo in cui la signora Fillon ha “assistito” il successore del marito alla Camera – Marc Joulaud, che ieri pomeriggio stato a sua volta interrogato a lungo dalla polizia anti-corruzione – la sua retribuzione ha superato i 10mila euro mensili. Cio pi di quanto il parlamentare avesse a disposizione (9.560 euro) per remunerare i propri collaboratori. E se pu al limite essere comprensibile (ancorch poco verosimile) che da assistente del marito Madame Penelope lavorasse da casa, questo ovviamente non pi sostenibile a proposito della collaborazione con Joulaud. Eppure sembra che non ci sia traccia di una sua presenza in contesti diversi da quello, prendendolo per buono, familiare. Secondo alcune indiscrezioni, la signora Fillon avrebbe detto agli inquirenti di non ricordare neppure di aver firmato dei contratti di lavoro.

Come se non bastasse, il quotidiano “Le Monde” rilancia i sospetti sull'attivit della societ di consulenza (e conferenze) di Fillon, la 2F Conseil. Dalla quale, unico azionista, l'ex premier ha ricevuto 760mila euro in due anni e mezzo. Fillon si rifiuta di alzare il velo sui clienti, imprese o Governi che siano. L'unico nome emerso quello di Ren Ricol (e del suo studio di consulenza), che peraltro venne nominato Commissario generale all'investimento (incaricato di gestire le decine di miliardi del prestito acceso da Sarkozy per far fronte alla crisi) proprio durante gli anni in cui Fillon stato capo del Governo.

E la seconda rete tv mander in onda questa sera un'intervista realizzata nel maggio del 2007 dal “Sunday Telegraph” in cui la signora dice chiaramente non sono mai stata l'assistente di mio marito. Quando invece, a questo titolo, aveva gi incassato circa mezzo milione. La giustizia francese, inoltre, ha deciso di estendere l'indagine sui presunti impieghi fittizi di Penelope Fillon anche ai due figli maggiori della coppia, riferisce Le Monde online. Secondo Le Canard Enchain, Fillon avrebbe remunerato i figli come assistenti parlamentari tra il 2005 e il 2007. Marie e Charles Fillon avrebbero percepito 83.735 euro in 21 mesi.



L'ex premier ha chiesto ai parlamentari della destra di sostenerlo e rimanere compatti ancora per 15 giorni, nella speranza che arrivi una rapida archiviazione da parte della Procura. Ma deputati e senatori scalpitano. E due di loro sono gi usciti allo scoperto sollecitando il partito a scegliere rapidamente un nuovo candidato. Oltre a quello di Alain Jupp (che per il momento ha escluso un subentro), si fanno i nomi dell'ex ministro (e attuale presidente dell'associazione dei sindaci) Franois Baroin e del presidente della regione Hauts-de-France Xavier Bertrand, l'uomo che ha battuto Marine Le Pen. Entrambi si sono gi portati avanti e il 27 gennaio hanno registrato un dominio internet (baroin2017 e xavier2017).

I sondaggi sembrano dar ragione ai “frondisti”: quello realizzato dal quotidiano economico “Les Echos” vede Fillon ormai in terza posizione al primo turno delle presidenziali (con il 19-20%), preceduto da Emmanuel Macron (22-23%) e dalla Le Pen (26-27%), che al ballottaggio perderebbe largamente contro l'ex ministro dell'Economia. Il socialista Benoit Hamon poco lontano, con il 16-17 per cento.

