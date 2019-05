Microsoft propone moratoria caso per caso al divieto di ingresso negli Usa stabilito da Trump

Microsoft ha inviato oggi all’amminstrazione Usa guidata dal presidente Donald Trump, una proposta per creare un programma che consenta a chi ha la nazionalità in uno dei sette Paesi musulmani i cui cittadini non possono entrare negli Stati Uniti l’ingresso nella nazione. Secondo questa proposta, i cittadini appartenenti a questi sette Paesi potrebbero recarsi negli Usa per due settimane se hanno un visto per motivi di lavoro o di studio e non hanno commesso alcun crimine. La proposta riguarderebbe motivi di lavoro o di emergenza familiare.

In una lettera inviata al segretario della Homeland Security John Kelly e al Segretario di Stato Rex Tillerson, il presidente di Microsoft Brad Smith ha proposto un programma per la revisione caso per caso di eccezioni al divieto di viaggio istituito la settimana scorsa per «i viaggiatori che abbiano pressanti esigenze». La proposta prevede che alcuni funzioari abbiano il potere di concedere deroghe al divieto di viaggiare emesso la scorsa settimana dal presidente Trump. (f.s.)

