Mattis a Seul: attacchi contro Usa o alleati avranno una risposta «schiacciante»

TOKYO – «Ogni attacco contro gli Usa o gli alleati sarà sconfitto e ogni attacco con armi nucleari avrà una risposta efficace e soverchiante». Il nuovo Segretario alla Difesa Usa, James Mattis, ha lanciato da Seul un avvertimento alla Corea del Nord - che ha fatto intendere di essere pronta a testare un missile intercontinentale - e sottolineato il ferreo impegno americano a difendere gli alleati con una «deterrenza estesa» (ossia, eventualmente, anche con armi atomiche).

“Mad Dog” Mattis – ex generale dei Marines – sta effettuando in questi giorni la sua prima visita all'estero non in Medio Oriente o in Europa, ma in Corea del Sud e in Giappone, dove oggi incontra il premier Abe e domani la ministra della difesa Tomomi Inada. Un voluto segnale di attenzione verso l'Asia orientale. A Seul le due parti hanno concordato di dispiegare quest'anno nella penisola l'avanzato sistema antimissilistico americano THAAD, al quale la Cina si oppone strenuamente. A Tokyo il Segretario alla Difesa Usa dovrebbe ribadire che il trattato bilaterale di alleanza militare copre anche le isole Senkaku, rivendicate dalla Cina.

Secondo le indiscrezioni, Mattis non solleverà formalmente come questione una richiesta di maggiori contribuiti per le spese del dispositivo militare americano. Problema sollevato da Donald Trump in campagna elettorale, quando aveva suscitato allarme nel mondo intero sostenendo che, altrimenti, Seul e Tokyo potrebbero difendersi da soli acquisendo capacità militari nucleari.

