Mogherini: i Ventotto sosterranno l’accordo tra Italia e Libia sui migranti

LA VALLETTA - Stretta tra la nuova politica isolazionista degli Stati Uniti, il rischio di nuovi arrivi di migranti sulle coste del Mediterraneo e il desiderio della Gran Bretagna di uscire dall’Unione, l’Europa cercherà oggi a La Valletta di trovare punti di compromesso. Concretamente, l’unica decisione formale del vertice europeo di oggi a Malta sarà il benestare politico a un nuovo rapporto con la Libia nel tentativo di frenare gli arrivi di migranti dal Nord Africa.



«Mi aspetto un fortissimo sostegno» all’accordo Libia-Italia sui migranti, ha detto prima dell’inizio del vertice l’Alta Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza Federica Mogherini, riferendosi all’intesa firmata ieri a Roma tra il premier Paolo Gentiloni e il premier libico Fayez al-Serraj. L’accordo, ha detto la signora Mogherini, «si inquadra perfettamente nelle politiche europee costruite in questi mesi con la Libia: sia sul salvataggio di vite in mare che sul lavoro nei centri all’interno della Libia».



«Sono convinto che ieri si sia aperta una pagina nuova nella vicenda dei flussi migratori – ha detto dal canto suo il premier Gentiloni - possiamo dire all’Unione che la nostra parte l’abbiamo fatta e ora ci aspettiamo che da parte dell’Europa ci sia un sostegno». Ha poi aggiunto il presidente del Consiglio: «Perché è una fase che noi in parte possiamo affrontare da soli, con risorse italiane, con la collaborazione delle nostre istituzioni con le autorità libiche, ma servono anche risorse europee e impegni europei».



I Ventotto dovrebbero oggi dare il loro appoggio a un piano comunitario che prevede tra le altre cose l’addestramento delle forze di polizia libiche e una maggiore collaborazione con Tripoli per meglio proteggere le frontiere meridionali del paese. Al di là del sostegno politico e delle parole di circostanza, l’intesa con la Libia non sarà facile da concretizzare. Il governo Serraj è alle prese con tensioni politiche e divisioni tribali che rendono difficile il controllo del territorio nazionale.



Si calcola che nel 2016 4.579 persone siano morte tentando l’attraversamento del Canale di Sicilia. Lo stesso tema migratorio è un modo per l’Europa di prendere le distanze dalla nuova amministrazione americana dopo che il presidente Donal Trump ha preso decisioni controverse, tra le quali il blocco dell’arrivo dei rifugiati negli Stati Uniti per 120 giorni. Ha detto la signora Mogherini: «Il nostro metodo di lavoro prevede la cooperazione e il partenariato. Non i bandi e i muri».



Al netto dei dubbi sulle reali differenze tra le scelte di Washigton e quelle di Bruxelles, è noto che i Ventotto hanno posizioni diverse sull’immigrazione. Per esempio, alcuni paesi dell’Est hanno bloccato per ora qualsiasi ricollocamento sul loro territorio nazionale dei rifugiati arrivati in Grecia e in Italia. C’è di più. Le decisioni americane hanno provocato sorpresa in tutte le capitali, ma alcuni paesi non le vedono di cattivo occhio e hanno posizioni più accomodanti di altri, come la Germania o la Francia.



In questo senso, il presidente francese François Hollande ha avuto parole molto esplicite: «Non vi è futuro se non è definito in comune nel quadro europeo (…) L’Alleanza atlantica non può essere l’unica via possibile», ha spiegato a margine dell’incontro di oggi il capo dello stato francese, riferendosi alle prese di posizione dei dirigenti ungheresi o polacchi che hanno sostenuto le decisioni americane. Trovare posizioni comuni sul fronte americano non sarà facile.

L’unità europea dovrà concretizzarsi in una discussione sul prossimo vertice romano della fine di marzo quando i Ventisette vorranno rilanciare il progetto comunitario, anche a causa della prossima uscita del Regno Unito dall’Unione. Ha detto la cancelliera Angela Merkel, riferendosi agli Stati Uniti ma possibilmente anche alla Gran Bretagna: «L’Europa ha il suo destino nelle sue mani (…) Più saremo chiari sul nostro ruolo nel mondo, meglio potremo gestire le nostre relazioni transatlantiche».

