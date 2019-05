Un camaleonte a Wall Street alla ricerca del consenso

Prove tecniche di camaleonte, con il solo obiettivo di massimizzare il consenso personale.

La notizia che Donald Trump riveda radicalmente le regole finanziarie definite da Barack Obama è la scelta di un politico che si basa su una strategia in due mosse: ogni decisione deve massimizzare il consenso dei propri elettori, piuttosto che dei cittadini americani; se una certa scelta – come quelle sulle regole finanziarie – interessa elettori eterogenei, Trump diventa un camaleonte, a seconda dell’ambiente e del momento: ai populisti dice che la finanza va controllata in modo punitivo, ai repubblicani che i mercati vanno radicalmente deregolamentati. Due messaggi opposti, per cui la direzione politica è oggi ancora incerta, ma il risultato finale sarà senz’altro pessimo, visto che i due slogan di partenza sono entrambi sbagliati.

Ieri il presidente Trump ha iniziato a rivedere profondamente la regolamentazione finanziaria, definita nel 2010 dall’allora presidente Obama come risposta alla Grande Crisi iniziata con il fallimento di Lehman Brothers e conosciuta come Legge Dodd Frank.

La Dodd Frank è il classico esempio di una normativa severa nei principi, ma sostanzialmente annacquata dal fatto che due debolezze strutturali sono rimaste inalterate: regolamentazione prudenziale e vigilanza frammentata.

Da una lato la Dodd Frank ha definito una regolamentazione che ha continuato ad essere incentrata sui coefficienti patrimoniali. È l’impatto che si basa sull’assunto dell’efficienza dei mercati: la distribuzione dei rischi bancari e finanziari è sempre calcolabile, per cui è possibile controllare il rischio calibrando il capitale degli intermediari, ed evitando così ogni forma di divieto sulle attività. La deregolamentazione è stata la conseguenza della regolamentazione prudenziale. L’amministrazione Obama ha solo debolmente intaccato tale approccio, introducendo un principio di separatezza – la regola di Volcker – la cui efficacia è stata finora soffocata dal fatto che la declinazione concreta di tale principio è stata delegata alle autorità di supervisione.

Ma è proprio l’architettura complessiva della vigilanza l’altro pilastro debole. La supervisione americana è storicamente caratterizzata dalla presenza di una pletora di autorità, frutto di un livello statale dei controlli che si intreccia con quello federale, e in più della obsoleta classificazione delle competenze rispetto ai tradizionali segmenti della banca, dei mercati mobiliari e delle assicurazioni. La frammentazione della supervisione ha mostrato la sua completa incapacità di monitorare il rischio su mercati che la deregolamentazione rendeva sempre più integrati, globali e opachi. Anche su questo aspetto, l'amministrazione Obama non ha fatto alcuno sforzo nella direzione del consolidamento, anzi. Un disegno fallimentare della supervisione è stato confermato: i piromani sono stati promossi pompieri.

La riforma finanziaria di Obama non è stata nulla di epocale; è stata più un vorrei ma non posso, un fermarsi in mezzo al guado. Per cui nessuna meraviglia che, da un lato, non sia piaciuta ai populisti. I populisti non amano le banche. Se un tratto comune dei populisti è rappresentato dalla ostilità verso le élites, l’industria finanziaria viene considerata per antonomasia parte integrante e rilevante dei cosiddetti “poteri forti”. Il populismo è stato un fattore potente nell’ascesa del candidato Trump, quindi l’ostilità verbale verso il mondo finanziario ha rappresentato un suo naturale corollario.

Dalla parte opposta, e nello stesso tempo, la Dodd Frank non è mai piaciuta ai rappresentanti più radicali del partito repubblicano, sulla base del dogma che la regolamentazione deve essere leggera, altrimenti non è né efficace in termini di tutela dei beni pubblici, né efficiente in termini di allocazione delle risorse. La regolamentazione finanziaria concepita dai democratici non è sfuggita agli strali repubblicani, anche perché era come fare goal a un passo da una porta vuota: la Dodd Frank è una fucina che nei fatti vomita a getto continuo applicazioni ed eccezioni, a vantaggio di chi di lacci e lacciuoli si avvantaggia, elusione dei banchieri inclusa. Ma al perimetro repubblicano – almeno formalmente – appartiene anche il presidente Trump, che non ha mancato, soprattutto negli ultimi tempi, di esternare la sua allergia verso la riforma voluta da Obama. Un colpo al cerchio e uno alla botte: si fanno felici i propri sostenitori, effettivi o potenziali, anche se populisti e conservatori hanno ideologie opposte su come si regola la finanza. Posizioni estreme, quindi sbagliate, in termini di tutela della stabilità finanziaria, degli Stati Uniti e del mondo. E se alla fine sarà un cane che abbia e non morde, gli unici certi di festeggiare sono i circoli di Wall Street. Altro che America First.

© Riproduzione riservata