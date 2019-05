Giudice Usa blocca l’ordine esecutivo su immigrazione. Trump: «Ridicolo»

New York - Un giudice federale dello stato di Washington ha annullato in tutti gli Stati Uniti, almeno temporaneamente, l'ordine esecutivo di Donald Trump contro i rifugiati e contro tutti i possessori di visti da sette paesi islamici. Il magistrato, James Robart, ha accolto la richiesta del procuratore generale dello Stato, sede di molte società hi-tech che impiegano dipendenti stranieri e avevano criticato duramente il divieto sull'immigrazione.

Il giudice ha esplicitamente sospeso il provvedimento presidenziale su scala nazionale, affermando in una motivazione di sette pagine che causa «danni irreparabili», alle persone e anche agli Stati. Robart ha indicato che il ricorso presentato contro l'ordine di Trump ha forti probabilità di successo sul terreno costituzionale. La Casa Bianca ha subito reagito con violenza, indicando che il Dipartimento della Giustizia chiederà un «blocco d'emergenza» a quella che il portavoce Sean Spicer ha definito una «vergognosa decisione» del giudice, in difesa di un ordine «legale e appropriato». «L'opinione di questo cosiddetto

giudice, che essenzialmente priva il nostro Paese della legalità, è ridicola e verrà rovesciata», ha commentato su Twitter lo stesso presidente Trump.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! – TheRealDonaldTrump(RealDonad_Trump)

Intanto, però, il dipartimento di Stato ha annullato la cancellazione dei visti per l'ingresso negli Usa che aveva messo in pratica dopo la firma del decreto da parte di Trump e anche il dipartimento per la Sicurezza Interna non imporrà più alle compagnie aeree lo stop per passeggeri dotati di visto interessati dal bando disposto dal presidente, sospendendo di fatto l'applicazione del provvedimento. La confusione, comunque, è tanta: ordini di un giudice federale a carattere nazionale sono rari e bisognerà aspettare per verificare l'esito concreto.



Il magistrato, con toni assai più pacati della Casa Bianca, ha affermato nella sua sentenza che «l'ordine colpisce negativamente i residenti degli Stati nelle aree dell'occupazione, istruzione, business, relazioni familiari e libertà di viaggiare. In aggiunta gli Stati stessi sono danneggiati per l'impatto sulle operazioni delle loro università pubbliche e istituzioni di istruzione superiore».

L'obiezione costituzionale si fonda sul fatto che se il presidente ha potere di intervenire sull'immigrazione da singoli Paesi, l'ordine di Trump contiene un'eccezione per i visti di chi arriva dalle sette nazioni islamiche messe all'indice ma appartiene a una minoranza religiosa perseguitata. Un'eccezione che riguarda di fatto i cristiani e dovrebbe violare il dettame costituzionale che vieta di favorire singole fedi. Numerose dichiarazioni di Trump e altri esponenti dell'amministrazione hanno inoltre in passato qualificato il provvedimento che stavano preparando come un'azione per mettere al bando i musulmani, altro aspetto citato nei ricorsi sull'illegalità dell'ordine.

La sentenza di Robart è arrivata dopo che numerosi giudici erano intervenuti finora solo su specifici casi di detenzione agli aeroporti. Durante uno di questi casi sono emersi i dati sulle ripercussioni reali dell'ordine presidenziale. Sono stati già revocati, stando a fonti governative, oltre centomila visti. Il Dipartimento di stato parla invece di meno di 60mila. Neppure l'amministrazione Trump sa tuttavia mettersi d'accordo sulle cifre.

Eppure sono cifre importanti: centomila - o sessantamila - vite sconvolte. Che possono trarre assai poca consolazione dalla precisazione di un funzionario, tal William Cocks, che per minimizzare ha dato il numero dei visti totali concessi in un anno dagli Stati Uniti: oltre 11 milioni. Ma per le decine di migliaia di persone colpite, dal giorno alla notte, l'esistenza è stata radicalmente cambiata secondo una ben diversa proporzione - completamente, al cento per cento.

I numeri sono fioccati durante un'udienza su due fratelli dello Yemen che erano stati fermati, detenuti e maltrattati all'aeroporto internazionale di Dulles, a due passi dalla capitale Washington. Il giudice del caso, Leonie M. Brinkema della Federal District Court in Alexandria, ha apertamente descritto la gestione dell'ordine esecutivo da parte dell'amministrazione come causa di grave «caos». Trump ha invece detto che tutto ha «funzionato alla perfezione» nella messa al bando di tutti i rifugiati e di cittadini anche con il visto provenienti da Iran, Iraq, Yemen, Somalia, Libia, Sudan e Siria. Il divieto ha sollevato le proteste sia delle associazioni per i diritti civili che dell'Onu, accanto a molte aziende. Ieri notte un giudice ha dato loro ascolto.

