Draghi replica a Trump: non manipoliamo il cambio, euro irrevocabile

BRUXELLES – Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha colto una audizione parlamentare qui a Bruxelles per difendere la sua politica monetaria, criticata sempre più apertamente, non solo negli Stati Uniti ma anche in Germania. Nel contempo, ha definito «molto preoccupante» l'annuncio dell'amministrazione americana di allentare le regole finanziarie adottate in quest'ultimo decennio, dopo il catastrofico fallimento di Lehman Brothers nel 2008.



«La nostra politica monetaria ha contribuito in modo cruciale agli attuali sviluppi positivi dell'economia – ha detto il banchiere centrale, parlando dinanzi alla commissione affari monetari del Parlamento europeo –. Le nostre misure hanno impregnato il tessuto finanziario e stanno ora beneficiando l'economia reale, assicurando condizioni di finanziamento molto favorevoli». Tra le altre cose, l'economista ha fatto notare che la disoccupazione nella zona euro è ai minimi dal 2009.



Una politica monetaria accomodante, il tasso di riferimento è sempre a zero, «è necessaria perché la convergenza del tasso di inflazione verso l'obiettivo prefissato avvenga con sufficiente fiducia e in modo sostenibile». Secondo la Bce, l'aumento dell'inflazione tra dicembre e gennaio è stato dettato soprattutto da un incremento dei prezzi energetici e da un effetto-confronto con l'anno precedente. Agli occhi della banca centrale, i rischi per la ripresa economica sono sempre al ribasso.



La presa di posizione giunge mentre non mancano critiche alla politica monetaria europea. Negli Stati Uniti, un esponente di spicco della nuova amministrazione americana, Peter Navarro, ha sostenuto che l'euro è «grandemente sottovalutato», e di ciò sta approfittando la Germania (si veda Il Sole/24 Ore del 1° febbraio). Per bocca del suo ministro delle Finanze Wolfgang Schaüble, la stessa Germania ha spiegato nel fine settimana che l'euro «è troppo basso per la competitività dell'economia tedesca».



«Quando il presidente della Bce ha deciso di iniziare una politica monetaria espansiva, gli dissi che avrebbe provocato un aumento dell'export tedesco (…) Gli promisi ai tempi di non criticare pubblicamente la sua politica. Ciò detto, non voglio neppure essere criticato per le conseguenze della sua politica», ha detto il ministro al quotidiano Der Tagesspiegel. In questi anni l'istituto monetario non ha solo portato i tassi d'interesse a livelli bassissimi; sta anche acquistando a man bassa titoli sui mercati.

A una domanda di un parlamentare, l'indipendente Marco Zanni, sempre a proposito di presunte manipolazioni della moneta, il presidente Draghi ha citato un rapporto del Tesoro americano del 14 ottobre scorso nel quale Washington precisava che la Germania non manipola la sua moneta e che la BCE non interviene sui mercati dai cambi dal 2011. «Le diverse politiche monetarie – ha detto l'economista – riflettono le diverse posizioni nel ciclo della zona euro e degli Stati Uniti». Lo stesso Zanni ha citato la possibilità per la zona euro di tornare alle monete nazionali, legandole in un serpente monetario come negli anni 70 e 80. «L’euro è irrevocabile», ha risposto. «Il mercato unico» europeo «non sopravviverà davanti a svalutazioni competitive», ha notato il presidente Draghi sulla prospettiva di un sistema Sme2 con monete nazionali uscite dall'euro. «Abbiamo visto quello che successe negli anni 70 e 80. Non furono certamente anni di stabilità, ma di continue svalutazioni competitive».



Sempre davanti al Parlamento europeo, il banchiere centrale ha sottolineato che «l'istituto monetario deve guardare alla zona euro nel suo insieme». Anche in questo caso, lo sguardo del presidente della Bce è corso alla Germania, dove il tasso di inflazione in gennaio era all'1,9% annuo e dove il tasso di disoccupazione in dicembre era al 3,9% della popolazione attiva. C'è un evidente rischio di surriscaldamento dell'economia nella Repubblica Federale.

Un parlamentare, Marco Valli del Movimento Cinque Stelle, ha poi interpellato il banchiere centrale sull'ipotesi di Unione a geometria variabile emersa tangenzialmente nel vertice di Malta della settimana scorsa: «È troppo presto per commentare – ha risposto l'economista –. Non si capisce chi, come, cosa, dove. Il concetto non è stato sviluppato. Si tratta, come dire, di una visione appena abozzata. Non posso fare alcun commento a questo stadio».



Il presidente della BCE ha poi criticato l'amministrazione americana dopo che questa ha annunciato il desiderio di allentare la regolamentazione finanziaria decisa dopo la crisi del 2008. «L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un allentamento della regolamentazione – ha detto Mario Draghi –. Oggi i rischi finanziari sono sotto controllo, e ciò è grazie al lavoro dei regolatori (…) in questi anni». Che si discuta di rivedere le regole bancarie dopo aver rafforzato gli istituti di credito «è molto preoccupante».



