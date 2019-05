Trump andrà al vertice Nato. «Putin assassino? L’America non è innocente»

Con un tweet il presidente degli Stati Uniti Donal Trump replica al nuovo stop sul divieto di ingresso ai musulmani provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana, dopo che una Corte d’appello federale ha bocciato il ricorso del dipartimento di Giustizia contro lo stop al bando deciso da un giudice federale. «Non riesco a credere che un giudice possa mettere il nostro paese in tale pericolo - ha twittato Trump -. Se succede qualcosa prendetevela con lui e con il sistema giudiziario. Gente sta arrivando in massa. Male!». In un secondo messaggio, Trump segnala di aver chiesto controlli molto accurati alle frontiere, nonostante le difficoltà create dai tribunali.

«Pensate che l'America sia così innocente?»

Intanto, infuriano le polemiche anche per le parole, usate da Trump in un'intervista alla Fox News, a difesa di Vladimir Putin, additato da qualcuno come assassino: «Pensate che l'America sia così innocente? - ha detto il presidente Usa - . Io lo rispetto. Se ci andrò d'accordo si vedrà». Una frase shock, secondo molti osservatori, sebbene non del tutto nuova. Il tycoon in campagna elettorale aveva toccato il tema più volte e anche negli stessi termini. Ma il fatto di ripeterlo da presidente suscita più di qualche perplessità, non solo nell'opposizione, ma anche tra i repubblicani. «Non credo ci sia alcuna equivalenza tra la maniera in cui si comporta la Russia e gli Stati Uniti», reagisce il leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, dopo aver messo in chiaro che, a suo avviso, Putin è «un ex agente del Kgb e un delinquente». Un altro esponente di spicco del partito, il senatore Marco Rubio, twitta: «Quando mai un attivista politico dei democratici è stato avvelenato dal Gop (il partito repubblicano, ndr) o viceversa? Noi non siamo la stessa cosa di Putin!».

Trump parteciperà al vertice Nato di fine maggio

Donald Trump rassicura invece sul fronte dell’Alleanza atlantica, garantendo il sostegno degli Usa alla Nato e assicurando che parteciperà al prossimo vertice dell'Alleanza a fine maggio in Europa. Il presidente Trump ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, fa sapere la Casa Bianca, indicando che i due hanno inoltre parlato di come incoraggiare

tutti gli alleati dell'Alleanza a rispettare l'impegno in termini di spesa per la difesa. Trump e Stoltenberg hanno inoltre discusso la potenzialità di una soluzione pacifica per il conflitto lungo la frontiera ucraina.



