Con Trump più posti di lavoro: ma per gli operai o i robot?

Fabbriche di auto negli Stati Uniti o dazi, tuona a ripetizione Trump via Twitter. Secondo “The Donald” la delocalizzazione produttiva ha tolto posti di lavoro agli operai americani, quindi basta riportare le catene di montaggio entro i confini per far tornare gli Stati Uniti allo splendore industriale di un tempo. Restituendo così prosperità ai “blue collar” che più di altri hanno sofferto la globalizzazione e la sua specializzazione multinazionale del lavoro.

Ma siamo sicuri che le fabbriche di auto rimpatriate dal Messico agli Stati Uniti sarebbero popolate di operai? A chiederselo è, tra gli altri, l’economista di Aberdeen Asset Management Paul Diggle, che definisce la diagnosi trumpiana dei mali dell’industria americana «semplicistica», per vari motivi.

Primo motivo: le imprese, nel decidere di produrre al di fuori degli Stati Uniti, cercano solo di allocare il capitale in modo efficiente. «A livello aziendale ha infatti senso produrre beni in un Paese in cui i salari siano competitivi, gli standard di qualità alti ed esistano accordi commerciali», spiega Diggle. In Messico i salari sono inferiori rispetto ai livello statunitensi, ci sono standard di produzione discreti e (almeno per il momento) accordi commerciali con gli States.

In secondo luogo, non sono solo i salari “low cost” a spingere l’industria a delocalizzare. Prendiamo per esempio Bmw con il suo slogan “la produzione segue il mercato”. Dare vita nel 1994 a un impianto nella Carolina del Sud, per esempio, ha permesso al costruttore bavarese di aumentare le vendite statunitensi da 50mila unità a 260mila unità, facendo degli States il mercato più vasto (ed evitando dazi di importazione e spese di trasporto transatlantiche).

In un settore altamente competitivo come quello automobilistico, il rimpatrio delle fabbriche negli States non darebbe automaticamente più lavoro agli americani. Piuttosto forzerebbe le aziende a ripensare le loro strategie, spiega Diggle, prendendo inevitabilmente in considerazione l’automazione come mezzo per evitare i costi più alti dell'impiego di manodopera statunitense.

Purtroppo non stiamo solo parlando solo di robot alla catena di montaggio. Le aziende che torneranno negli States cercheranno di ridurre i costi dell’intero business: «Questo potrebbe significare l’automazione di altre aree di business, dalla contabilità alla distribuzione, anche perché Paesi come gli Stati Uniti stanno promuovendo attivamente la tecnologia che rende possibile tutto questo», continua il report di Aberdeen.

Tutto questo accelererà una tendenza mondiale già in atto, quella verso un ricorso crescente all’automazione. Boston Consulting Group stima che la quota di compiti svolti dalle macchine crescerà dal 10% al 25% entro il 2025. Amazon possiede un’intera divisione dedicata alla robotica dopo l’acquisizione nel 2012 di Kiva, azienda specializzata nel settore, che ha portato all’automazione di gran parte dei processi che avvengono negli enormi magazzini del colosso di Seattle. «L’approccio di Trump costringerà le aziende a reagire ma è probabile che non otterrà i risultati sperati», conclude Diggle. Almeno non per i “blue collar”.

