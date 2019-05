I travagli dell’Europa a più velocità

È scoppiata la febbre dell’Europa a più velocità o, forse meglio, della sua palingenesi. Roma, il 25 aprile 2017 potrebbe diventare il teatro della nuova rappresentazione. Titolo: Dal 60° anniversario della fondazione dell’Unione al giorno primo, anno zero, della sua rifondazione. Il traguardo non è nuovo. L’Europa a integrazione variabile esiste nei fatti da più di trent’anni: mercato unico, euro e Schengen, per citarne solo le incarnazioni più note. La riforma di Lisbona nel 2009 l’ha dotata di un motore giuridico preciso, modulato sulle cosiddette cooperazioni rafforzate.

Di nuovo però c’è che oggi Angela Merkel mette tutto il peso della Germania nell’impresa, fornendole nuovo spessore e credibilità politica. L’intento è polverizzare l’assalto in corso alla diligenza europea: la manovra concentrica fuori rischia di unire l’“America first” di Donald Trump con il revanscismo della Russia di Vladimir Putin. E dentro si misura con Brexit, il primo divorzio della sua storia, con sistemi democratici fragili e a sempre più scarso consenso europeo, populismi, nazionalismi, protezionismi, in breve “trumpismi” scatenati e cementati dall’ansia delle ordalie distruttive.

Ma può l’Europa a più velocità trasformarsi da soluzione di ripiego obbligato in risposta vincente per l’Unione multi-crisi dai denominatori comuni sempre più minimi o non si prospetta invece come un salto in un altro buio? A prima vista può apparire la scorciatoia della salvezza, la scelta dell’efficienza di sistema, del recupero di coesione e fiducia reciproca e di qui del ritorno agli antichi splendori. Nei fatti per ora è una strada oscura, almeno quanto quella che forse tra due anni condurrà all'uscita del Regno Unito, tutta da esplorare e scoprire strada facendo.Nuova architettura europea come, con chi e per fare che cosa? Chi seleziona chi e con quali criteri: una nuova Maastricht della politica, dell'economia, della difesa, dell'energia etc? O auto-candidature volontarie? Selezioni per includere o escludere? Sotto un unico cappello europeo, come oggi, per unire magari dopodomani o per dividere, razionalizzare, scremare le discordi partnership attuali? Per ora c'è un solo punto fermo: senza i britannici l'Europa riparte seriamente impoverita anche se culturalmente semplificata, ma l'assenza di perenne contraddittorio con il mondo anglosassone è solo un vantaggio apparente. In realtà facilita l'egemonia del pensiero tedesco e, come se non bastasse, stabilisce un precedente che può fare scuola tra dissenzienti di ogni tipo. Si dirà che non sarebbe un gran male, visto che l'obiettivo è un'Europa più agile, funzionale, omogenea e consensuale, meno numerosa e farraginosa.

Andiamo al sodo delle riaggregazioni possibili: per ambizioni politiche, istituzioni comuni e/o settori? Le variabili sono molte: euro, unioni bancaria, economica, fiscale, sociale, mercato unico, mercato dei capitali, dell'energia, del digitale, immigrazione, Schengen, sicurezza, difesa, ecc. Quasi tutte le tessere del mosaico sono già sul tavolo, più o meno imperfette. Il problema è come rimescolarle e secondo quali possibili future geometrie sostenibili. Ripartire ricostruendo dall'euro trasformato in una moneta come tutte le altre, espressione di una vera unione politica tra Stati, dotata di governance economica integrata, di un ministro delle Finanze, di un bilancio proprio, di una vera unione bancaria, di un mercato dei capitali integrato, di una politica fiscale armonizzata, di un sistema di mutualizzazione dei rischi, anche debitori? Sarebbe più che sensato. Ma anche politicamente realistico? L'intesa franco-tedesca che ha costruito l'Europa del dopoguerra è in crisi conclamata. L'eterna contrapposizione ideologica tra cultura della stabilità e della crescita, che fino a qualche anno fa sembrava essersi ricomposta nel condominio sull'euro, rilancia e allarga tensioni Nord-Sud dentro la moneta unica. Dove c'è il problema greco irrisolto. Il caso Italia e iper-debito aperto. Dove la lunga crisi ha accentuato le divergenze economiche e non il contrario.

“Gli shock esterni aiutano ma quelli interni disarmano. Non si sa più che Europa e quanta Europa abiti ancora nella testa, negli istinti e negli interessi degli europei”





Dunque euro a 19 perché la partecipazione è «irrevocabile» come ha ripetuto ieri Mario Draghi all'Europarlamento, o euro più piccolo, euro del nord per esempio? E a che prezzo? O euro secessioni, come quella che promette la Francia di Marine Le Pen o l'Olanda di Geert Wilders o l'Italia di Grillo e Salvini o la stessa Austria dove l'estrema destra è in aumento? Euro con chi alla fine, perché i voti popolari contano e anche la Germania è tiepida?Il mercato unico poi fino a che punto è divisibile, cioè compatibile con un'Europa a più velocità? Come conciliare gli interessi spesso contrapposti su integrazione energetica e diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei fornitori, russi in particolare? Quale armonizzazione fiscale se una piccola tassa sulle transazioni finanziarie tra 11 Paesi su 28 è da anni ferma al palo? Quale difesa europea con Londra fuori e la Francia destinata prima a poi a cedere alla Germania il condominio sul bottone nucleare? Vent'anni fa era la febbre dell'allargamento, la nuova età dell'oro inseguita precipitosamente. Oggi l'Europa si vuole ricalibrare e rimpicciolire per tornare grande. Ma la marcia indietro non è facile. Forse è persino velleitaria, visti i gradi di interdipendenza raggiunti.

Certo la fine dell'assetto del dopoguerra che le ha dato i natali e, soprattutto, la sua dimostrata incapacità di autogoverno a 28, giustificano e impongono un radicale ripensamento, Il problema è come ricostruirla, con quale cemento di democrazie, fiducia e valori in un panorama di labilità diffuse. Gli shock esterni aiutano ma quelli interni disarmano e confondono. Non si sa più che Europa e quanta Europa abiti ancora nella testa, negli istinti e negli interessi degli europei. Per questo sarà difficile ripartire. Nella loro estrema complessità, le velocità di integrazione oggi appaiono perfino un problema secondario rispetto a quello delle volontà politiche da mettere al servizio di una nuova impresa europea.

© Riproduzione riservata